Sezona toplinskih valova: Kako se zapravo utvrđuje broj umrlih zbog vrućine?

Povod za raspravu bio je podatak Instituta Robert Koch (RKI), prema kojem je u Njemačkoj do kraja lipnja zabilježeno oko 5.120 smrtnih slučajeva povezanih s vrućinom. Samo tijekom tjedna od 22. do 28. lipnja, kada je zemlju pogodio snažan toplinski val, procjenjuje se da je umrlo oko 4.310 ljudi više nego što bi se očekivalo u uobičajenim okolnostima. Većina preminulih bila je starija od 75 godina.