upozorenje who-a
Broj šumskih požara u Europi porastao je za 57 posto u samo četiri godine
Dok šumski požari i dalje haraju dijelovima Europe, Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) upozorava na zabrinjavajući porast njihova broja i sve ozbiljnije posljedice za zdravlje ljudi.
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Ovog ljeta veliki požari izbili su u Francuskoj, Njemačkoj, Grčkoj, Španjolskoj i Portugalu, a tijekom gašenja život su izgubili vatrogasci u Francuskoj i Italiji.
Od početka godine do 22. srpnja u Europi su zabilježena 1.254 šumska požara, koji su u atmosferu ispustili više od 8,3 milijuna tona ugljikova dioksida.
Požara je sve više
Prema podacima WHO-a za Europu, broj šumskih požara u europskoj regiji porastao je za čak 57 posto od 2022. godine. Posebno zabrinjava situacija u Portugalu i Španjolskoj, gdje je ove godine zabilježeno dvostruko više požara nego u istom razdoblju prošle godine, prenosi Euronews.
Podaci Europskog informacijskog sustava za šumske požare (EFFIS) pokazuju da je prošle godine izgorjelo oko 2,2 milijuna hektara površine, dok je do 22. srpnja ove godine vatra već uništila više od 254.000 hektara.
Klimatske promjene pogoršavaju situaciju
Regionalni direktor WHO-a za Europu Hans Henri P. Kluge upozorio je da će klimatske promjene dodatno povećati učestalost i intenzitet šumskih požara.
"Kako klimatske promjene zagrijavaju planet, moramo se pripremiti na sve češće i razornije požare", poručio je.
Dim ugrožava zdravlje i stotinama kilometara dalje
WHO upozorava da posljedice požara ne osjećaju samo stanovnici područja zahvaćenih vatrom. Dim se može širiti stotinama kilometara te ozbiljno narušiti kvalitetu zraka i u udaljenim područjima.
Sadrži opasne čestice i štetne tvari poput finih lebdećih čestica (PM2.5), dušikova dioksida, ozona, aromatskih ugljikovodika i olova. Kada gore kuće i druge građevine, u zrak se oslobađaju i otrovne kemikalije iz elektronike, plastike, namještaja i boja.
Takvo onečišćenje može pogoršati bolesti srca i dišnog sustava, ali i negativno utjecati na mentalno zdravlje. Najugroženiji su starije osobe, djeca, trudnice te kronični bolesnici.
Poziv vlastima i građanima
WHO je pozvao vlade da građanima osiguraju pravodobna upozorenja o požarima, vremenskim prilikama i kvaliteti zraka, kao i jasne zdravstvene preporuke te dostupnu hitnu i primarnu zdravstvenu skrb.
Građanima koji žive ili putuju kroz pogođena područja savjetuje se da prate službene upute, udalje se od aktivnih požarišta kada je to sigurno, izbjegavaju nepotrebna putovanja te, ako moraju boraviti na otvorenom u područjima zahvaćenima dimom, nose kvalitetnu zaštitnu masku.
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