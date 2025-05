Barić: Putin se preračunao kad je odbio primirje, evo zašto!

Podijeli :

Napad dronovima na ruske zračne luke, ali i još važnije, na okupirani Krim na kojem se u prvom valu dronova urušila ruska protuzračna obrana, poruka je Ukrajinaca što misle o Putinovom trodnevnom primirju, rekao je Robert Barić, vojni analitičar i profesor sa zagrebačkog FPZG-a gostujući kod Ivana Hrstića u Studio uživo televizije N1.

“Ukrajinci nemaju apsolutno nikakvog razloga prihvatiti to trodnevno primirje koje je samo na papiru, to je samo još jedan Putinov blef kojim se on nastoji pokazati razumnim, no pitanje je li se ipak preračunao time što je odbio 30-dnevno primirje”, kaže Barić, podsjećajući da se Donald Trump povukao iz izravnog posredovanja u pregovorima nakon što se njegova administracija u prvih 100 dana pokazala potpuno nesposobnom u tom posredništvu, a sam Trump nije ničim opravdao svoju projekciju vrhunskog dealmakera.

“Trump je čim je došao već u prvim koracima poništio sve pregovaračke prednosti koje je SAD imala kao snažnija strana”, podsjeća Barić, nabrajajući pritom Trumpov ravnopravni tretman Putina, naznake da je spreman međunarodnopravno priznati rusku aneksiju Krima (za usporedbu, Washington nikada tijekom hladnog rata nije priznao sovjetsku okupaciju baltičkih država, iako je ona bila blago rečeno na boljim legalnim osnovama), da će odustati od sankcija, da će razvijati ekonomsku suradnju s Rusijom, zajednički iskorištavati Arktik, ulagati u ruski energetski sektor i rijetke minerale… Nabacivao je čitav niz ideja u nadi da će Putin progutati meku. Trump je unaprijed pristao na gotovo sve ruske zahtjeve, te pritom uništio savezništva koja su Sjedinjene Države stvorile u posljednjih 80 godina u Europi i Aziji, a koja je mogao iskoristiti kako bi pritisnuo Putina.

Kijev: Marširati s Rusima znači dijeliti odgovornost za krv djece, civila i ukrajinskih vojnika

“Najgore je što je rekao da je spreman priznati de facto okupaciju dijela Ukrajine te pritisnuti Ukrajinu da uradi to isto, čime šalje poruku Putinu, ali i Xiju: Ljudi, međunarodni poredak zasnovan na poštivanju normi međunarodnog prava, a posebno teritorijalnog integriteta i suvereniteta je gotov – ja želim Grenland, ja želim Panamski kanal! I naravno u Moskvi su odmah rekli – super, mi imamo divno opravdanje da radimo na području bivšeg Sovjetskog saveza što hoćemo, a i Xi pažljivo gleda što se tiče Tajvana što će uraditi”, kaže Barić, objašnjavajući da u prethodnim teritorijalnim otimačinama Rusija nije toliko inzistirala na međunarodnom priznanju, dok sad to radi kako bi se stvorila dodatna podjela između SAD-a i europskih saveznika te da se iznutra oslabi Ukrajina, koja to ne želi prihvatiti.

“U takvoj situaciji, Trumpu je trebao neki, bilo kakav uspjeh, a sporazumom o mineralima sebi je omogućio da se bezbolno povuče iz posredovanja”, objašnjava Barić, napominjući da je taj simbolični sporazum dosta povoljan za Ukrajinu, jer se tu govori o investicijskom fondu za Ukrajinu, a nema ni riječi ne samo o 350 milijardi dolara “duga” o kojem je govorio Trump, nego niti o 120 milijardi koliko je Amerika potrošila tijekom rata u Ukrajini (veliki dio zapravo otišao američkim proizvođačima oružja).

SAD su poslale prve manje količine oružja i opreme na komercijalnoj razini i nakon svega Barić vidi dva moguća ishoda. Prvi je najpovoljniji za Ukrajinu i Europu, prema kojem bi se SAD povukao u pozadinu, ali ne potpuno, nego da osigura davanje ne toliko vojne koliko obavještajne pomoći, što je za Ukrajince jako važno i ključni razlog zašto uspijevaju tako usporiti rusko napredovanje, te da nastavi prodavati onih 20 posto oružanih sustava koje Europa ne može nadoknaditi Ukrajini (da parafraziramo Trumpovo “Sell, baby, sell!”), a da pritom ne ukine Rusiji sankcije i da se ne miješa u napore europskih zemalja u pružanju ekonomske i vojne pomoći Ukrajini.

“Najgora varijanta je da Putin skuži koju je katastrofalnu grešku napravio i da ponovno počne s obećanjima i zavlačenjima”, upozorava Barić, jer Putin je, kaže, napravio stratešku miskalkulaciju na temelju tih 100 dana tijekom kojih je američka strana vodila pregovore. Pri tome treba napomenuti da su ruski oligarsi podijeljeni u odnosu na to što treba napraviti – siloviki su stekli uvjerenje da je američka strana potpuno nekompetentna te da mogu do daljnjega zavlačiti Trumpa, da se EU može podijeliti na nacionalnim izborima te inzistiraju na tome da se što prije uzme što je moguće više ukrajinskog teritorija. S druge strane je “umjerena” struja, koja, iako ima iste ciljeve, smatra da treba prihvatiti uvjete, riješiti se sankcija i kupiti pet do deset godina za potpunu obnovu vojske i obnovu ekonomije prije druge runde osvajanja Ukrajine. Siloviki međutim na to kažu da za to nema vremena, jer se Europa konačno počela organizirati te to moraju uraditi sada.

“Putin je, čini se, pristao uz silovike, a da je samo pristao na 30-dnevno primirje, Trump bi rekao “super, vidite da moja politika radi!”, jer njemu je potreban bilo kakav vanjskopolitički uspjeh”, kaže Barić, koji u nastavku donosi detaljan pregled stanja na bojišnici te najnovijih ukrajinskih uspjeha u obaranju najmodernijih ruskih suhoja čak i uz pomoć pomorskih dronova.

