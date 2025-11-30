Oglas

Belgijski vojnik poginuo tijekom NATO-ove vježbe

N1 Info
30. stu. 2025. 19:09
Belgijski vojnik koji je sudjelovao u NATO-ovoj misiji u Litvi preminuo je tijekom vježbe u petak, priopćili su belgijski dužnosnici kasno u subotu.

Belgijsko savezno državno odvjetništvo otvorilo je istragu o incidentu, piše Politico.

Vojnik je zadobio ozljedu tijekom minobacačke vježbe te je u subotu preminuo u bolnici, potvrdili su u zajedničkom priopćenju belgijski ministar obrane Theo Francken i načelnik obrane Frederik Vansina. Francken je u objavi na platformi X rekao da je “duboko ožalošćen zbog tragične nesreće” te je uputio “misli i solidarnost” prijateljima i kolegama poginulog vojnika.

Litavski predsjednik Gitanas Nausėda također je izrazio sućut u objavi, rekavši da belgijske postrojbe koje služe s NATO-om u Litvi “daju neprocjenjiv doprinos sigurnosti naše države i cijelog Saveza”, dodavši: “Njihova predanost i žrtva nikada neće biti zaboravljene.”

Belgijski državljanin, čiji identitet nije objavljen, bio je pripadnik Topničke bojne iz Brasschaata. Od ljeta je u Litvi raspoređeno gotovo 200 belgijskih vojnika u sklopu NATO-ove misije Prednjih kopnenih snaga (Forward Land Forces), niza multinacionalnih borbenih skupina stacioniranih u osam istočnoeuropskih zemalja.

Belgijsko savezno državno odvjetništvo priopćilo je da je otvorilo istragu o smrti vojnika, ne navodeći dodatne pojedinosti, izvijestila je novinska agencija Belga. Savezni sudac i dvojica detektiva savezne policije specijaliziranih za vojne istrage posjetili su mjesto događaja u subotu, prenio je VRT.

Prema medijskim izvješćima, belgijsko ministarstvo obrane također je pokrenulo internu istragu kako bi se utvrdile točne okolnosti nesreće.

Teme
NATO belgija litva vojna vježba

