Belgijski vojnik poginuo tijekom NATO-ove vježbe

Vojnik je zadobio ozljedu tijekom minobacačke vježbe te je u subotu preminuo u bolnici, potvrdili su u zajedničkom priopćenju belgijski ministar obrane Theo Francken i načelnik obrane Frederik Vansina. Francken je u objavi na platformi X rekao da je “duboko ožalošćen zbog tragične nesreće” te je uputio “misli i solidarnost” prijateljima i kolegama poginulog vojnika.