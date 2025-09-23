Bill Gates ulaže 912 milijuna dolara u borbu protiv tri bolesti

Zaklada Gates, osnovana 2000., jedan je od najvećih svjetskih financijera globalnog zdravlja, s naglaskom na sprječavanje smrti majki i djece, borbu protiv zaraznih bolesti i smanjenje siromaštva. Gates je ranije ove godine najavio da će gotovo cijelo svoje bogatstvo, procijenjeno na 200 milijardi dolara, donirati do 2045., brže nego što je planirao, zbog hitnih potreba u svijetu.