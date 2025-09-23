FOTO / Stiže najsnažniji tajfun na svijetu: Otkazano 700 letova, zatvaraju se škole i tvrtke

Ragasa je u ponedjeljak pogodila sjeverne Filipine, gdje su vlasti stavile agencije u stanje pune pripravnosti. Kineske vlasti u Guangdongu i drugim južnim provincijama aktivirale su mjere zaštite od poplava, dok su Macau i Shenzhen zatvorili škole i pripremili skloništa. Tajvan je evakuirao više od 6000 ljudi s ugroženih područja.