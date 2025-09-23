Oglas

Prijeti Hong Kongu

FOTO / Stiže najsnažniji tajfun na svijetu: Otkazano 700 letova, zatvaraju se škole i tvrtke

Hina
23. ruj. 2025. 07:09
Supertajfun Ragasa
Handout / National Oceanic and Atmospheric Administration National Environmental Satellite, Data, and Information Service (NOAA/NESDIS) / AFP

Hong Kong se u utorak priprema za supertajfun Ragasa, najsnažniji tropski tajfun na svijetu ove godine, zbog čega su škole zatvorene, a oko 700 letova otkazano.

Ragasa, s vjetrovima do 220 km/h, približava se južnoj kineskoj pokrajini Guangdong, priopćio je Hongkonški opservatorij, koji planira podići signal tajfuna na razinu 8, treću najvišu. Očekuju se uraganski udari vjetra i obilne kiše, uz porast razine mora do pet metara, usporediv s razornim tajfunima Hato 2017. i Mangkhut 2018. godine.

Supertajfun Ragasa
Handout / National Oceanic and Atmospheric Administration National Environmental Satellite, Data, and Information Service (NOAA/NESDIS) / AFP

Vlasti su stanovnicima podijelile vreće pijeska, a građani su stvarali zalihe hrane, zbog čega su se police u supermarketima brzo ispraznile, a cijene povrća naglo porasle. Hongkonška burza ostat će otvorena unatoč nevremenu.

Hong Kong
Mladen ANTONOV / AFP

Ragasa je u ponedjeljak pogodila sjeverne Filipine, gdje su vlasti stavile agencije u stanje pune pripravnosti. Kineske vlasti u Guangdongu i drugim južnim provincijama aktivirale su mjere zaštite od poplava, dok su Macau i Shenzhen zatvorili škole i pripremili skloništa. Tajvan je evakuirao više od 6000 ljudi s ugroženih područja.

Teme
Hong Kong supertajfun Ragasa

