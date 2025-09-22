Upalila vam se ova lampica u autu? Evo kako spasiti motor

Kod modernih dizelskih automobila često se koristi posebna tekućina poznata kao AdBlue, koja pomaže u smanjenju količine štetnih dušikovih oksida u ispušnim plinovima.
Oglas
Što je AdBlue? Riječ je o otopini sintetičke uree koja se ubrizgava u ispušni sustav, a njegov spremnik obično traje i do 15.000 kilometara vožnje. Međutim, potrošnja ovisi o stilu vožnje, opterećenju automobila i uvjetima na cesti – pa može biti i znatno veća, piše danas.rs.
Problem nastaje kada se AdBlue kristalizira, osobito na niskim temperaturama ili kada ispušni plinovi nisu dovoljno topli. Kristali se talože na senzorima, grijačima ili injektorima, što dovodi do kvarova i skupih popravaka, koji mogu koštati od nekoliko stotina do više tisuća eura. Prvi znak problema je paljenje kontrolne lampice za AdBlue, a često se pojavi i simbol motora.
Rješenje postoji – u spremnik se može dodati poseban aditiv protiv kristalizacije, koji produljuje životni vijek sustava i smanjuje rizik od kvarova. Iako je skuplji (oko 20 eura i više za pola litre), dugoročno može uštedjeti ozbiljan novac. Osim toga, važno je redovito provjeravati i nadopunjavati razinu AdBluea, jer većina vozila nema stalni pokazivač, već samo upozorava lampicom kada količina postane kritično niska.
Ukratko, redovito održavanje, korištenje kvalitetnog AdBluea i povremeno dodavanje zaštitnog aditiva mogu spriječiti skupe kvarove i osigurati da dizelski motor radi pouzdano i ekološki prihvatljivo.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas