Upalila vam se ova lampica u autu? Evo kako spasiti motor

Problem nastaje kada se AdBlue kristalizira, osobito na niskim temperaturama ili kada ispušni plinovi nisu dovoljno topli. Kristali se talože na senzorima, grijačima ili injektorima, što dovodi do kvarova i skupih popravaka, koji mogu koštati od nekoliko stotina do više tisuća eura. Prvi znak problema je paljenje kontrolne lampice za AdBlue, a često se pojavi i simbol motora.