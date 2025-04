Bivšem premijeru Češke i desnom populistu prijeti deset godina zatvora

Podijeli :

Radek Mica / AFP

Luksuzno odmaralište Čapi hnizdo - Rodino gnijezdo je i pojam za skandal koji se u Češkoj povlači već preko jednog desetljeća. Glavni akter je bivši češki premijer Andrej Babiš i tu se još od 2010. vodi pravna bitka, je li on za to odmaralište pronevjerio novac fondova Europske unije.

To veoma podsjeća na nedavnu presudu francuskoj političarki Marine Le Pen, tim više što češki sud Babiša može osuditi i na oduzimanje pasivnog biračkog prava, dakle na zabranu kandidiranja za političke dužnosti. A prema posljednjim anketama, Babiš i njegova stranka ANO na parlamentarnim izborima ove jeseni imaju najviše izgleda za ponovnu pobjedu, prenosi Deutsche Welle.

Ovaj skandal se već pretvorio u beskonačnu sapunicu, a počeo je još 2008. dok je Andrej Babiš bio ministar financija Češke. Već tada je bio milijunaš – Babiš je po imutku na drugom mjestu u čitavoj državi. Njegov koncern Agrofert je između ostalog postao i vlasnik odmarališta Čapi hnizdo, udaljenog od Praga nekih tridesetak kilometara.

“Ne znam tko je vlasnik…”

Unatoč vlastitim milijunima, Babiš se po svemu sudeći polakomio za potporom Europske unije za male i srednje poduzetnike – što koncern Agrofert definitivno nije bio.

Češka oporba mogla bi smijeniti Babiša

Tako se i s vlasništvom Rodinog gnijezda počelo događati nešto čudno: odjednom koncern više nije bio vlasnik, a 2010. je tadašnja direktorica odmarališta i Babiševa suradnica Jana Nagyova potpisala zahtjev za dobivanje europske potpore. Babiševo gnijezdo je potporu doista i dobilo, preračunato, oko dva milijuna eura. Babiš je tada tvrdio kako ne zna tko je vlasnik Rodinog gnijezda, kako čujem nekakav holding. No postoji korespondencija elektroničke pošte gdje se vidi da je Babiš čitavo vrijeme vodio glavnu riječ kod donošenja odluka o preuređenju odmarališta, a Rodino gnijezdo se nakon toga – opet vratilo u posjed Babiševog koncerna.

Za češko državno odvjetništvo je tu bilo jasno da se radi o prijevari i pronevjeri europskih sredstava. Potom se sve pretvorilo u beskonačnu pravnu sapunicu gdje su vremenom bili uključeni i Europska komisija i europska služba za suzbijanje korupcije OLAF. Protiv Babiša je zapravo jedva bilo konkretnih dokaza, još manje protiv isprva 11 osoba koje su bile optužene za ovu malverzaciju. Redale su se oslobađajuće presude, ali i žalbe državnog odvjetništva i nove optužbe, a čitava sudska trakavica je postala još kompliciranija nakon što je 2017. Babiš postao premijer Češke.

No to je ostao samo jedan mandat, do 2021. a u siječnju 2023. ga je općinski sud u Pragu oslobodio optužbe za pronevjeru. Češki mediji potom javljaju o povjerljivim spisima Europske komisije o slučaju Rodino gnijezdo tako da je već u studenom iste godine oslobađajuća presuda poništena, a postupak je upućen Vrhovnom sudu. Dodatna komplikacija čitavog slučaja jest što je u međuvremenu još jedina optužena Babiševa sudionica u tom skandalu, Jana Nagyova, postala zastupnica u Europskom parlamentu tako da je tek ovih dana EP ukinuo njen imunitet i omogućio suđenje u Češkoj.

Češka policija traži optužnicu za premijera Babiša, zlouporabio EU fondove?

Zbog te pronevjere Babišu prijeti do 10 godina zatvora, ali nije baš veoma izgledno da će Vrhovni sud strpati u zatvor bivšeg češkog premijera. Naime, tih nesretnih dva milijuna europske potpore je koncern Agrofert – doduše uz gunđanje i prosvjedovanje – već odavno vratio, makar to ne znači da eventualno nije počinjeno kazneno djelo. A kako nam objašnjava Stanislav Balik s Masarykovog sveučilišta u Brnu, još je manje vjerojatno da će ga sud spriječiti u sudjelovanju na predstojećim izborima.

“U češkom pravosuđu doduše postoji mogućnost izricanja kazne zabrane javnog djelovanja, ali naši sudovi veoma rijetko donose takve odluke. U Francuskoj je drugačije: tamo je na primjer nedavno osuđen i bivši premijer, ima i osuđenih gradonačelnika, a i drugi političari se često izvode pred sud. Tamo pak u pravilu sudske odluke sadrže i zabranu političkog djelovanja.”

Češki stručnjak nas podsjeća kako je u toj zemlji još previše živa uspomena na komunističko doba kad su se tako iz javnog života isključivali nepodobni režimu, tako da su i sudovi danas veoma oprezni s tom mjerom. A Balik nam kaže i kako Čehe još jedva zanima skandal od prije 17 godina i kako Babiš ima prilično dobrih izgleda za pobjedu na jesenskim izborima: trenutno ga podržava oko 30 posto ispitanika, što je znatno više od oko 20 posto podrške koliko uživa sadašnji premijer Petr Fiala. Isto tako, predsjednik Češke Petr Pavel je izjavio kako ga u slučaju izborne pobjede neće zanimati ni Rodino gnijezdo niti desničarski populizam Andreja Babiša:

Jordanski kralj, Kremlj i Babiš odbacuju optužbe iz Pandora Papersa

“Ako netko ne samo pobjedi na izborima, nego je i u stanju steći nedvosmislenu podršku parlamenta, onda nema razloga da mu se ne povjeri formiranje vlade.”

A Rodino gnijezdo stoji – i radi i dalje. Ima tri bazena, vlastiti spa i fitness centar, bar i dva restorana uz pitoreskno jezerce i shuttle do zračne luke. Ako želite biti gost tvrtke mogućeg češkog premijera to će vas koštati oko 270 eura za noć.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Trump stao uz Le Pen: “To je lov na vještice!” Najveća greška koju pravite kad uzimate magnezij