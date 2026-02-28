Bivši UN-ov povjerenik za ljudska prava: Osovina SAD–Izrael danas je najveća prijetnja čovječanstvu

"Osovina SAD–Izrael danas je najveća prijetnja čovječanstvu. Poricati to pred tolikim dokazima znači ili pokazati neznanje ili priznati suučesništvo"
Pravni stručnjak, aktivist i nekadašnji Visoki povjerenik Ujedinjenih naroda za ljudska prava, Craig Mokhiber, osudio je američko-izraelski napad na Iran. Ovo je poručio u objavi na svom profilu na društvenoj mreži X:
A murderous bombing campaign in Iran, continuing genocide in Palestine, serial aggression abroad, belligerent occupation of several countries, acts of transnational terrorism, repression at home, schemes to profit from murder and colonization, systematic coverup of the…— Craig Mokhiber (@CraigMokhiber) February 28, 2026
"Ubojita kampanja bombardiranja u Iranu, nastavak genocida u Palestini, serijska agresija u inozemstvu, ratoborna okupacija više zemalja, djela transnacionalnog terorizma, represija u zemlji, planovi za profitiranje od ubojstava i kolonizacije, sustavno prikrivanje operacija Mossad–Epstein, masovna korupcija javnog i privatnog sektora diljem Zapada, sankcije protiv branitelja ljudskih prava i međunarodnih sudova, napadi na međunarodne institucije, razgradnja međunarodnog prava, masovni nadzor nad svima nama te rastući trag krvi i razaranja diljem svijeta", napisao je.
"Osovina SAD–Izrael danas je najveća prijetnja čovječanstvu. Poricati to pred tolikim dokazima znači ili pokazati neznanje ili priznati suučesništvo", dodao je Mokhiber.
Opširnije o izraelsko-američkom napadu na Iran pročitajte OVDJE.
