Bivši UN-ov povjerenik za ljudska prava: Osovina SAD–Izrael danas je najveća prijetnja čovječanstvu

"Ubojita kampanja bombardiranja u Iranu, nastavak genocida u Palestini, serijska agresija u inozemstvu, ratoborna okupacija više zemalja, djela transnacionalnog terorizma, represija u zemlji, planovi za profitiranje od ubojstava i kolonizacije, sustavno prikrivanje operacija Mossad–Epstein, masovna korupcija javnog i privatnog sektora diljem Zapada, sankcije protiv branitelja ljudskih prava i međunarodnih sudova, napadi na međunarodne institucije, razgradnja međunarodnog prava, masovni nadzor nad svima nama te rastući trag krvi i razaranja diljem svijeta", napisao je.