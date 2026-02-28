Oglas

Craig Mokhiber

Bivši UN-ov povjerenik za ljudska prava: Osovina SAD–Izrael danas je najveća prijetnja čovječanstvu

author
N1 Info
|
28. velj. 2026. 16:58
Trump i Netanyahu
JIM WATSON / AFP

"Osovina SAD–Izrael danas je najveća prijetnja čovječanstvu. Poricati to pred tolikim dokazima znači ili pokazati neznanje ili priznati suučesništvo"

Oglas

Pravni stručnjak, aktivist i nekadašnji Visoki povjerenik Ujedinjenih naroda za ljudska prava, Craig Mokhiber, osudio je američko-izraelski napad na Iran. Ovo je poručio u objavi na svom profilu na društvenoj mreži X:

"Ubojita kampanja bombardiranja u Iranu, nastavak genocida u Palestini, serijska agresija u inozemstvu, ratoborna okupacija više zemalja, djela transnacionalnog terorizma, represija u zemlji, planovi za profitiranje od ubojstava i kolonizacije, sustavno prikrivanje operacija Mossad–Epstein, masovna korupcija javnog i privatnog sektora diljem Zapada, sankcije protiv branitelja ljudskih prava i međunarodnih sudova, napadi na međunarodne institucije, razgradnja međunarodnog prava, masovni nadzor nad svima nama te rastući trag krvi i razaranja diljem svijeta", napisao je.

"Osovina SAD–Izrael danas je najveća prijetnja čovječanstvu. Poricati to pred tolikim dokazima znači ili pokazati neznanje ili priznati suučesništvo", dodao je Mokhiber.

Opširnije o izraelsko-američkom napadu na Iran pročitajte OVDJE.

Teme
Američko-izraelski napad na Iran Craig Mokhiber Genocid u Palestini Iran Međunarodno pravo Osovina SAD-Izrael

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ