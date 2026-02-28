IZVANREDNO STANJE
FOTO, VIDEO / Traje napad na Iran: "Izraelci ubili najmanje 51 osobu u raketiranju osnovne škole"
Izrael je u subotu ujutro pokrenuo ono što je nazvao "preventivnim napadom" na Iran, prema riječima ministra obrane Israela Katza, dok je u cijeloj zemlji proglašeno izvanredno stanje. Potvrdio je i da se napad koordinirao sa SAD-om, koji se također uključio u ofenzivu.
Vlada je proglasila izvanredno stanje zbog iranske odmazde dronovima i balističkim projektilima, prenosi CNN.
ŠTO ZNAMO?
- projektili su pogodili nekoliko područja u Teheranu, gdje se nalaze ministarstva i vojni kompleksi.
- eksplozije su također prijavljene u iranskim gradovima, uključujući Kermanshah, Lorestan, Tabriz, Isfahan i Karaj.
- izraelska vojska priopćila je da su iz Irana lansirani projektili, zbog čega su se u nekoliko područja zemlje oglasile sirene.
- Iran je odgovorio napadima na Izrael i američke vojne baze diljem Bliskog istoka
- Izrael je proglasio izvanredno stanje i savjetovao građanima da ostanu u blizini skloništa.
- zajednički američko-izraelski zračni napadi imaju za cilj onesposobiti iranski sigurnosni aparat.
- Trump je pozvao Irance da odlože oružje "jer će u suprotnom biti mnogo mrtvih"
37 Objava
15:05
prije 3 min.
Zelenski podržao napad na Iran: Kad god postoji američka odlučnost, globalni kriminalci slabe
Ukrajinski predsjednik podržao je izraelsko-američki napad na Iran objavom na društvenoj mreži X.
Opširnije OVDJE.
14:39
prije 29 min.
Izvanredne mjere u Izraelu
Izrael je zabranio javna okupljanja, zatvorio škole i radna mjesta, a bolničke pacijente premjestio u podzemne objekte u subotu kada je Teheran lansirao projektile prema zemlji u znak odmazde zbog zajedničkog američko-izraelskog napada na Iran.
14:02
prije 1h
Napad na školu
Broj poginulih u izraelskom napadu na osnovnu školu za djevojčice u južnom iranskom gradu Minabu porastao je na 51, dok je još 60 osoba ozlijeđeno, javlja agencija IRNA.
Mohammad Radmehr, gradski dužnosnik, izjavio je za agenciju da je Izrael jutros "izravno napao" školu.
Rekao je da se u trenutku napada u zgradi nalazilo 170 učenica, pa postoji mogućnost da će broj poginulih ponovno porasti jer je akcija spašavanja još u tijeku.
13:56
prije 1h
Reakcije iz svijeta
Sjedinjene Američke Države i Izrael su u subotu objavili da su napali Iran, pozivajući Irance da preuzmu vlast, a međunarodna zajednica je reagirala zabrinutošću za rizik od eskalacije te porukama podrške, ali i osude. Više OVDJE.
13:50
prije 1h
Čelnici EU-a pozvali na maksimalnu suzdržanost
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa su u subotu rekli da su događaji u Iranu "veoma zabrinjavajući" te pozvali sve strane na maksimalnu suzdržanost.
12:53
prije 2h
Informacije o žrtvama
Najmanje 24 učenice ubijene su u raketnom napadu na jugu Irana u Minabu nakon što su Izrael i Sjedinjene Države pokrenuli napade na zemlju, rekli su iranski dužnosnici, dok je iransko Vijeće za nacionalnu sigurnost savjetovalo stanovnicima da napuste glavni grad Teheran.
12:19
prije 2h
Stupovi vlasti u Iranu
Ovo su glavni stupovi iranske vlasti, na snazi od uspostave Islamske Republike 1979. godine >>> više OVDJE
11:44
prije 3h
Iranski dužnosnici glavna meta
Iranski dužnosnici bili su glavna meta prvog vala američko-izraelskih napada na Iran, rekao je za agenciju Reuters izvor upoznat sa situacijom.
Agencija dodaje, pozivajući se na izraelske vojne izvore, da se još uvijek procjenjuje uspjeh prvih udara na Iran.
Iranski izvori bliski vlasti prenose da je u napadima ubijeno nekoliko viših zapovjednika Iranske revolucionarne garde i političkih dužnosnika.
Iranski mediji prenijeli su da su se osim u Teheranu eksplozije čule i u Tabrizu, Isfahanu, Komu i Kermanšahu.
Prema službenim iranskim izvorima u Teheranu je Izrael gađao nekoliko zgrada ministarstava.
Iranska agencija Tasnim izvijestila je da je sedam raketa pogodilo područje u blizini predsjedničke palače i komplesa vrhovnog vjerskog vođe u Teheranu.
Ranije su iranski mediji prenijeli da je iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei izvan Teherana, prebačen na sigurnu lokaciju, a nakon toga preneseno je i da je iranski predsjednik Masud Pezeškian "na sigurnom i zdrav".
Prema medijima i iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči neozlijeđen je.
11:40
prije 3h
Hrvati u Iranu
U Iranu se trenutno nalazi svega desetak hrvatskih državljana, a veleposlanstvo u Teheranu već je ranije evakuirano, priopćio je MVEP.
Više OVDJE.
11:27
prije 3h
Pogođena osnovna škola
Iranska državna novinska agencija (IRNA) tvrdi da je izraelski napad pogodio osnovnu školu za djevojčice u Minabu, gradu u pokrajini Hormozgan na jugu Irana.
Dodaje se da je poginulo pet učenica. Ozlijeđeni nisu prijavljeni.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare