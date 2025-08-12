Bojišnica se pomiče: Što znači dramatičan prodor ruske vojske na istoku Ukrajine?

DeepState

Ruske snage na istoku Ukrajine su se počele naglo probijati istočno od rudarskog grada Dobropilja, za što su ukrajinski i ruski vojni bloggeri rekli da bi se moglo pretvoriti u ozbiljan problem za Kijev ako ga ne obuzda, javlja u utorak Reuters.

Prema ukrajinskoj stranici DeepState, koja objavljuje karte bojišnice na temelju javno dostupnih podataka, ruske snage su brzo napredovale do 10 kilometara prema sjeveru u dvama smjerovima, u sklopu svojih napora da posve zauzmu ukrajinsku Donjecku oblast.

A concerning update from @Deepstate_UA showing further Russian advances in between Dobropillia and Druzhkivka.https://t.co/P31VHHBd5l https://t.co/poPp1gjzFd pic.twitter.com/RkioO66mGm — Rob Lee (@RALee85) August 11, 2025

DeepState je također objavio da su se približili trima selima na dijelu bojišnice kod dvaju ukrajinskih gradova Pokrovska i Kostjantinivke.

Do ruskog napredovanja je došlo nekoliko dana prije sastanka na Aljasci između američkog predsjednika Donalda Trumpa i njegovog ruskog kolege Vladimira Putina, pri čemu se očekuje da će dvojac u petak razgovarati o mogućem sporazumu radi okončanja rata u Ukrajini.

Korisnički profil Tatarigami_UA na društvenoj platformi X, koji pripada bivšem ukrajinskom časniku i pokretaču projekta Frontelligence Insight za praćenje sukoba, objavio je da bi ruski potez mogao imati opasne posljedice ako ga se ne presječe u korijenu.

"Ovo je kritično. Godine 2014. kao i 2015., Rusija je izvela veće ofenzive uoči pregovora kako bi dobila veću pregovaračku moć. Trenutna situacija je ozbiljna, no daleko od urušavanja koje neki predviđaju", napisao je Tatarigami na X-u.