Nevenova mast je mast narančaste boje koja se dobiva od cvjetova biljke neven. Može se kupiti u raznim trgovinama i drogerijama, a ima višestruku ulogu. Prvenstveno se koristi za njegu suhe i ispucale kože, a mast je i dobra pomoć kod raznih infekcija kože, ali i hemeroida. Svoju nevenovu mast može napraviti svatko tko kod kuće ima ovo cvijeće.

Nevenova mast koristi se od davnina za razne tegobe s kožom. Pomaže kod suhoće kože, infekcija, ali i kod proširenih vena i hemeroida. Vrlo je dostupna za kupnju, a lako se i radi kod kuće.

Za što se sve koristi nevenova mast?

Nevenova mast se koristi za razne probleme s kožom. Od obične suhoće kože pa sve do ozbiljnijih problema. Tako se najčešće koristi za:

Zašto je nevenova mast toliko dobra?

Ova mast svoje djelovanje može zahvaliti laticama cvijeta nevena koje su bogate flavonoidima. Oni imaju protuupalno, antitrombogeno i neruprotektivno svojstvo.

Zbog ovoga masti koje se rade od nevena mogu pomoći i s proizvodnjom kolagena u koži, pomažu kod rasta novih tkiva nakon zarastanja rana, a smanjuju i upale na koži.

Upravo zato bi nevenova mast trebala biti dio svakog kućanstva.

Ima li mast od nevena nuspojave?

Baš kao i svaka krema i mast od nevena kod nekih ljudi može izazvati probleme. Ne smiju je koristiti osobe koje su alergične na ambroziju, tratinčice ili neven. Osim toga ne smiju ju koristiti trudnice ni žene koje doje jer neven može utjecati na hormone.

Osobe koje se spremaju na operaciju ili uzimaju redovito neke lijekove bi se prije korištenja masti trebale posavjetovati s liječnikom.

U nekim slučajevima neven može utjecati na uzimanje lijekova. Treba uzeti u obzir i da ova mast neće svima pomoći, već će trebati potražiti savjet stručnjaka.

Kako napraviti nevenovu mast?

Nevenova mast se radi od cvjetova nevena i svinjske masti. Prvo je potrebno pročistiti mast na način da se četiri žlice masti preliju hladnom vodom, pomiješa se mikserom i potom se izlije voda.

Ovo se ponavlja nekoliko puta tako da se uvijek dodaje nova hladna voda.

Ovime se gubi miris svinjske masti i dobiva se kvalitetnija mast. Nakon toga se mast otopi na laganoj vatri i kuha se oko pola sata, uz stalno micanje pjene koja se radi. Šaka cvjetova nevena se stavlja pred kraj kako bi se kuhali nekoliko minuta.

Nakon ovoga je potrebno ostaviti mast da se prohladi, najbolje preko noći. Idući dan se mast malo zagrije da se otopi, može se dodati i oko 10 grama pčelinjeg voska koji se isto treba otopiti. Sve se procijedi i potom se pune posudice. Mast se drži u hladnjaku.

Zaključak

Nevenova mast je dobra za razne kožne probleme. Može se koristi za tretiranje suhe kože, ali i za rane, hemeroide i slično. Dostupna je za kupovinu u trgovinama po povoljnim cijenama, a može se i napraviti kod kuće uz samo dva sastojka.