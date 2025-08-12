Ogorec: Ovo je ruski adut - težak udarac za Ukrajinu

Gost našeg Tihomira Ladišića u Novom danu bio je sveučilišni profesor i analitičar, Marinko Ogorec. Razgovarali su o trenutno najbitnijoj temi svjetske politike: Gazi i potencijalnom kraju rata u Ukrajini.
"Jedino što bi bilo stvarno učinkovito je to da SAD svome strateškom partneru, Izraelu, zapovijede ili zaprijete da prestane s ovim što trenutno radi na području Gaze. Sve druge opcije su samo prazno naklapanje, bez konkretnih rezultata", komentirao je Marinko Ogorec upit o tome kako zaustaviti izraelske zločine nad civilima u Pojasu Gaze i postiči političko rješenje.
Na tome tragu, Ogorec se osvrnuo i na goruće pitanje: što znači najava Benjamina Netanyahua da kreće u potpunu okupaciju Gaze?
"Iskreno, osim produžavanja zločina, ne znam što to može postići. Jer, ako govorimo o kontroli prostora, o vojnoj operaciji, Izrael je to već odradio. Kontrolira kompletni prostor Gaze, Izrael tamo radi što želi. Vojna operacija je završena, ova najava okupacije bi značila samo ubijanje civila, ništa drugo", kazao je Ogorec.
Međutim, kakva je u cijeloj priči uloga Ujedinjenih naroda?
"Ona se ne vidi, ako i postoji. Oni dovedu humanitarnu pomoć do određenih točaka prijelaza i tu se staje. Izrael radi što želi, propušta ispod minimuma humanitarne pomoći. Time se kriza produbljuje. Sve ono što se događa je neviđeno i za što smo mislili da se ne može dogoditi u 21. stoljeću", dodao je.
Izrael je najavio potpuno uništenje Hamasa i oslobođenje svih taoca. Mogu li se ti ciljevi ostvariti?
"Potpuno uništenje Hamasa je jako teško postići, pogotovo jer Hamas ne čine samo ljudi, to je i ideja. Ovakvim postupanjem Izrael samo generira mržnju u novim segmentima. Oni mogu pobiti ljude u Hamasu, ali će doći novi. To je generacijski sustav otpora koji se prenosi s koljena na koljeno. Možda se više neće zvati Hamas, ali će ostati. Arapsko-izraelski sukobi traju od 1948., nažalost to je sukob koji će trajati."
Ogorec je istovremeno skeptičan oko praktičnosti političkog rješenja dvaju država.
"Ne znam što bi se time dobilo. Da bi neka struktura bila država mora imati teritorij, stanovništvo, učinkoviti sustav vlasti i mogućnost suverene komunikacije na razini međunarodne zajednice. Od svega toga, Palestina ima stanovništvo. Što bi se moglo priznati? I ono što je najgore, priznanje države ne bi promijenilo ništa na terenu."
Što je onda Izraelov krajnji cilj? Etničko čišćenje Gaze?
"Pitanje je kako možete protjerati 2 milijuna ljudi, kuda? Zbog čega? Ovo što se sada događa u Gazi više nije vojna operacija, to je situacija koja vodi samo u nove zločine prema palestinskom stanovništvu."
Ogorec se nakon toga kratko osvrnuo i na najavljeni sastanak između ruskog i američkog predsjednika u Aljasci, koji bi mogao odlučiti sudbinu Ukrajine.
"Prije svega, dobro je da dolazi do direktnog kontakta između lidera Rusije i SAD-a. To je nedostajalo tijekom administracije Joea Bidena. Ukrajina će biti u fokusu, ali neće biti jedina tema. Tu će biti redefiniranja odnosa između dvaju zemalja, njihovih interesnih zona. Kako će se riješiti mir u Ukrajini? U medijima se puno spekulira, ali vidjet ćemo ubrzo što će se dogoditi."
"Rat se i dalje vodi, Rusija je u poziciji da vojno pobjeđuje, to će biti njezin adut. S te platforme će Rusija ići u pregovore. Ako je točno da bi Rusija mogla dobiti cijeli Donbas, to je za njih jako dobra opcija, to bi bio težak udarac za Ukrajinu", komentirao je određene hipoteze koje sugeriraju da bi Rusija mogla dobiti kompletni ostatak Donjeck oblasti.
