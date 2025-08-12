Ogorec: Ovo je ruski adut - težak udarac za Ukrajinu

"Rat se i dalje vodi, Rusija je u poziciji da vojno pobjeđuje, to će biti njezin adut. S te platforme će Rusija ići u pregovore. Ako je točno da bi Rusija mogla dobiti cijeli Donbas, to je za njih jako dobra opcija, to bi bio težak udarac za Ukrajinu", komentirao je određene hipoteze koje sugeriraju da bi Rusija mogla dobiti kompletni ostatak Donjeck oblasti.