Britanska policija objavila detalje napada nožem u vlaku

Dvojica britanskih državljana osumnjičena su za napad nožem u vlaku koji se prema prvim procjenama ne smatra terorističkim činom, priopćila je policija.
Oglas
Britanska prometna policija (BTP) rekla je da su dvije osobe, od ukupno 10 ranjenih, još uvijek u životnoj opasnosti nakon krvavog napada nožem u brzom vlaku u subotu navečer.
Načelnik John Loveless rekao je da su dvojica osumnjičenika, u dobi od 32 i 35 godina, rođeni u Velikoj Britaniji.
Policija je proglasila veliki incident i rekla da su osumnjičenici uhićen nakon što je vlak na relaciji Doncaster - londonski King's Cross zaustavljen u 18:25 sati po lokalnom vremenu na stanici Huntingdon.
Govoreći u nedjelju ujutro na Sky Newsu, britanski ministar obrane John Healey je poručio da "nema razloga da mi ostali ne nastavimo sa svojim životima", opisavši ovaj napad "izoliranim".
"Prema prvoj procjeni, ovo je bio izolirani incident, izolirani napad", rekao je Healey, objašnjavajući je li napad bio povezan s terorizmom.
"Ali te vrste zaključaka, te daljnje procjene i te informacije dat ćemo javnosti čim ih prikupimo", rekao je.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas