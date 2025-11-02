Vučić: Moja isprika bila je iskrena, izaći ću u susret blokaderima tako da će izbori biti održani prije roka

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su, kako je naveo, "blokaderi“ negativno reagirali na njegovo ispriku za teške riječi koje je o njima izgovarao, jer je, kako je rekao, "takva mladost – u revolucionarnom zanosu istrči prije nego promisle“.
"Moja isprika bila je iskrena, ne zato da bih se nekome dodvoravao, niti zato što sam se, kako neki misle, bojao, već iz želje da promijenim atmosferu u društvu“, rekao je Vučić prilikom obilaska gradilišta Nacionalnog stadiona u sklopu EXPO projekta.
Dodao je da je na "iracionalne uvrede ponekad reagirao emotivno“, ali da zna to priznati – za razliku od političkih protivnika.
"Moja je ruka pružena onima koji misle drugačije“, poručio je Vučić, istaknuvši da ima svoje ideje, ali da je predsjednik svih građana.
Također je rekao da će izaći u susret "blokaderima“ te da će parlamentarni izbori biti održani prije roka, o čemu će odlučiti nadležne institucije.
"Sretan sam što je sve prošlo mirno i dostojanstveno“
Govoreći o jučerašnjem obilježavanju godišnjice tragedije u kojoj je 16 ljudi poginulo u padu nadstrešnice na novosadskoj željezničkoj stanici, Vučić je rekao da je u Novom Sadu u vrhuncu okupljanja bilo oko 40.000 ljudi, da je komemoracija održana i u Hramu Svetog Save u Beogradu, te da je sretan što je sve prošlo „mirno i dostojanstveno“.
Na pitanje o uhićenju novosadskog odbornika Miše Bačulova, kojeg se tereti da je pokušao inscenirati vlastito trovanje kako bi optužio Vučića, predsjednik Srbije rekao je da mu je „skoro žao tog čovjeka, jer je pomislio da je važan“.
