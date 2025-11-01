PROBLEMI NA OTOČIĆU
Vlasnica vikendice na moru pita se zašto odvoz otpada plaća i kad nije tamo. Imamo odgovor komunalaca
Prije dva tjedna objavili smo članak o odvozu otpada na otočiću Vrgadi koji pripada području općine Pakoštane.
Zagrepčanka (čiji su podaci poznati redakciji) koja ima vikendicu na Vrgadi, požalila se da tvrtki Loši d.o.o. koja obavlja javnu uslugu prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Pakoštane, plaća tu uslugu i za sve one mjesece kada ne boravi na otoku.
Godišnje ondje provede najviše tri mjeseca, ali joj i svih ostalih mjeseci na zagrebačku adresu stižu računi za odvoz otpada na Vrgadi. Račun koji je dobila u listopadu bio je na iznos od 7.20 eura pa kaže da joj nije jasno zašto godišnje plaća i do 80 eura za uslugu koje praktički nema.
Sami voze otpad do udaljenog kontejnera
Osim toga, požalila se i da na Vrgadi nema zadužen spremnik za otpad, kao ni ostali tamošnji žitelji, stalni i povremeni.
"Nijedna kuća nema kantu (spremnik) za otpad, nego svi vozimo taj otpad na tačkama ili kako već do kontejnera koji je udaljen skoro jedan kilometar. Dakle, ne samo što plaćam odvoz otpada kada nisam tamo, nego i kad jesam moram ga sama nositi do udaljenog kontejnera", kazala je.
Tragom onoga što nam je ispričala, poslali smo upit komunalnom poduzeću Loši iz Pakoštana. Odgovor do objave teksta nismo dobili, ali stigao nam je u međuvremenu pa ga sada prenosimo.
Fiksni dio računa plaća se cijele godine
Na pitanje mora li cijena usluge prikupljanja i odvoza komunalnog otpada biti ista tijekom cijele godine i za vlasnike vikendica koji ondje borave dva-tri mjeseca godišnje, odgovorili su da se, sukladnoZakonu o gospodarenju otpadom i Odlukom o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Pakoštane, cijena javne usluge plaća za količinu predanog miješanog otpada kao i cijena obvezne minimalne javne usluge (tzv. fiksni dio).
"Uspostavljen je sustav prikupljanja i odvoza komunalnog otpada koji funkcionira tijekom cijele godine, neovisno o sezoni, kako bi se osigurala kontinuirana javna usluga svim korisnicima. Cijena usluge prikupljanja i odvoza komunalnog otpada ovisi o tome ima li vlasnik ili korisnik usluge prijavljeno prebivalište na području pružanja usluge, u kojem slučaju je dužan plaćati cijelu godinu. Izuzetak su korisnici koji imaju u svome vlasništvu kuće za odmor i tada plaćaju fiskni dio tjekom cijele godine, dok varijabilni dio samo za vrijeme sezone. Ako vlasnici ili korisnici nekretnina posjeduju rješenje o porezu na kuće za odmor, mogu iste dostaviti u sjedište tvrtke kako bi im regulirali status u privremenog korisnika. U tom slučaju plaćaju prema količini predanog otpada isključivo za ljetne mjesece. Sve dok nam korisnici ne dostave vjerodostojnu ispravu u vezi statusa nekretnine ili statusa prebivališta, plaćaju jednaku cijenu tijekom cijele godine", kažu u tvrtki Loši.
Vrgada je poseban slučaj
A na pitanje trebaju li vlasnici nekretnina na Vrgadi imati zadužene spremnike za otpad, od koga bi ih trebali zadužiti i zašto ih -kako tvrdi Zagrepčanka koja nam se obratila - nemaju, iz pakoštanske tvrtke napominju kako spremnike dodjeljuje davatelj usluge u suradnji s jedinicom lokalne samouprave temeljem spomenute odluke.
No Vrgada je poseban slučaj, kažu.
"Na području tog otoka uspostavljen je poseban sustav prikupljanja otpada, koji se razlikuje od kopnenog dijela općine kako iz prostornih, tako i iz tehničkih razloga.
Otok Vrgada nema u potpunosti izgrađenu cestovnu infrastrukturu kojom bi tvrtka Loši d.o.o. mogla redovito prazniti svaki pojedinačni spremnik. S obzirom na to da cestovna infrastruktura nije izgrađena, spremnici su postavljeni na najprikladnije mjesto koje služi kao zajedničko obračunsko mjesto, usporedivo s primjerom višestambene zgrade u gradu. Na tom zajedničkom obračunskom mjestu vrši se prikupljanje otpada za više korisnika, a obračun se provodi sukladno broju korisnika i količini otpada."
Otpad odvoze brodom
Zajedničko obračunsko mjesto, tumače u pakoštanskoj tvrtki, obuhvaća i spremnike za odvojeno prikupljanje otpada čime omogućuje ispunjavanje obveza korisnika i Općine u vezi razvrstavanja otpad na izvoru.
"U tu svrhu odvoz otpada obavlja se brodom, dok se otpad prikuplja na jedinom mjestu pogodnom za pristup plovilu kojim se obavlja odvoz. Riječ je o površini odobrenoj od strane Općine kao najprikladnijem mjestu za prikupljanje otpada, radi lakšeg i sigurnijeg transporta otpada prema kopnu. Navedena lokacija kod pristaništa omogućuje učinkovito, sigurno i ekonomski opravdano prikupljanje otpada u skladu s člankom 69. Zakona o gospodarenju otpadom, odnosno pruža javnu uslugu u skladu sa zakonom i Odlukom Općine", stoji u odgovoru koji je potpisao Mile Knežević, direktor tvrtke Loši iz Pakoštana.
