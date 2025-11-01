Vlasnica vikendice na moru pita se zašto odvoz otpada plaća i kad nije tamo. Imamo odgovor komunalaca

"Uspostavljen je sustav prikupljanja i odvoza komunalnog otpada koji funkcionira tijekom cijele godine, neovisno o sezoni, kako bi se osigurala kontinuirana javna usluga svim korisnicima. Cijena usluge prikupljanja i odvoza komunalnog otpada ovisi o tome ima li vlasnik ili korisnik usluge prijavljeno prebivalište na području pružanja usluge, u kojem slučaju je dužan plaćati cijelu godinu. Izuzetak su korisnici koji imaju u svome vlasništvu kuće za odmor i tada plaćaju fiskni dio tjekom cijele godine, dok varijabilni dio samo za vrijeme sezone. Ako vlasnici ili korisnici nekretnina posjeduju rješenje o porezu na kuće za odmor, mogu iste dostaviti u sjedište tvrtke kako bi im regulirali status u privremenog korisnika. U tom slučaju plaćaju prema količini predanog otpada isključivo za ljetne mjesece. Sve dok nam korisnici ne dostave vjerodostojnu ispravu u vezi statusa nekretnine ili statusa prebivališta, plaćaju jednaku cijenu tijekom cijele godine", kažu u tvrtki Loši.