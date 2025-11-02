Napad u vlaku u Engleskoj. Devet osoba bori se za život

Dvojica muškaraca su uhićena nakon što je "više ljudi” napadnuto oštrim predmetom na vlaku koji je putovao do gradića u okrugu Cambridge, prenosi u subotu BBC.
Britanska policija je prvi poziv o napadima u vlaku na putu do Huntingdona dobila u 19:39 po lokalnom vremenu, nakon čega je stigla na mjesto zločina i uhitila dvojicu muškaraca, piše britanski medij.
Na teren je poslano više od trideset policajaca, a zasad se ne zna koliko je ljudi napadnuto niti ozbiljnost njihovih ozljeda, no lokalne vlasti objavile su da je dio njih prebačen u bolnicu.
🚨BREAKING: Video from the scene in Huntingdon, England, shows many ambulances and authorities after a stabbing attack with several people stabbed on a train. pic.twitter.com/kOdkHtN8ck— World Source News (@Worldsource24) November 1, 2025
Tvrtka koja upravlja željeznicom tog područja pozvala je stanovnike da ne idu na put zbog „velikih poremećaja” u prometu, prenosi BBC.
