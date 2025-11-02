Oglas

Dvoje uhićenih

Napad u vlaku u Engleskoj. Devet osoba bori se za život

author
Hina
|
02. stu. 2025. 07:14
Engleska policija
Ben STANSALL / AFP / Ilustracija

Dvojica muškaraca su uhićena nakon što je "više ljudi” napadnuto oštrim predmetom na vlaku koji je putovao do gradića u okrugu Cambridge, prenosi u subotu BBC.

Oglas

Britanska policija je prvi poziv o napadima u vlaku na putu do Huntingdona dobila u 19:39 po lokalnom vremenu, nakon čega je stigla na mjesto zločina i uhitila dvojicu muškaraca, piše britanski medij. 

Na teren je poslano više od trideset policajaca, a zasad se ne zna koliko je ljudi napadnuto niti ozbiljnost njihovih ozljeda, no lokalne vlasti objavile su da je dio njih prebačen u bolnicu.

Tvrtka koja upravlja željeznicom tog područja pozvala je stanovnike da ne idu na put zbog „velikih poremećaja” u prometu, prenosi BBC.

Teme
Engleska Vlak policija

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ