Britanska policija u četvrtak je priopćila da je uhitila trojicu muškaraca osumnjičenih za pomaganje stranoj obavještajnoj službi, a da su prekršaji za koje se sumnjiče povezani s Rusijom.
Muškarci, u dobi od 44, 45 i 48 godina, uhićeni su na adresama u zapadnom i središnjem Londonu. Te i još jedna adresa trenutačno se pretražuju, priopćila je policija, dodajući da istragu vodi protuteroristička policija.
"Svjedočimo sve većem broju onih koje možemo opisati kao 'produžene ruke', koje su regrutirale strane obavještajne službe, a ova uhićenja izravno su povezana s našim kontinuiranim naporima da onemogućimo ovu vrstu aktivnosti", rekao je Dominic Murphy, voditelj protuterorističke policije Londona.
Uhićenja su izvršena prema Zakonu o nacionalnoj sigurnosti iz 2023. godine, kojemu je cilj omogućiti tužiteljima da osumnjičenike za špijunažu izvedu pred sud zbog šireg spektra aktivnosti nego ranije.
Kremlj poriče optužbe
Paralelno s ovim uhićenjima šest je muškaraca osuđeno zbog sudjelovanja u podmetanju požara na tvrtkama i obrtima povezanima s Ukrajinom u istočnom Londonu prošle godine, za koje tužitelji tvrde da su izvedeni po nalogu plaćeničke skupine Wagner.
Vođa šestorice Dylan Earl prva je osoba osuđena prema novom Zakonu o nacionalnoj sigurnosti.
Kremlj poriče optužbe da je umiješan u takve sabotaže, rekavši da britanska vlada redovito krivi Rusiju za sve "loše" što se događa u Britaniji.
"U posljednjih godinu dana, mi i policija prekinuli smo niz nadzornih zavjera s neprijateljskom namjerom, usmjerenih na pojedince koje ruski čelnici smatraju svojim neprijateljima", rekao je prošli tjedan Ken McCallum, šef obavještajne agencije MI5.
