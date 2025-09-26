I iznad Njemačke noćas viđeni dronovi: "Istražujemo radi li se o špijunaži"

Ministarstvo unutarnjih poslova njemačke savezne države Schleswig-Holstein priopćilo je u petak da su tijekom noći viđeni dronovi te da se istražuje je li riječ o špijunaži ili sabotaži, javlja Reuters
Oglas
Djelomično zbog nedavnih incidenata u Danskoj i drugim europskim zemljama, pokrajina Schleswig-Holstein je u stalnim konzultacijama sa saveznom vladom i njemačkim oružanim snagama', rekla je ministrica unutarnjih poslova Schleswig-Holsteina, Sabine Suetterlin-Waack, prenosi tportal.
Ministrica nije dala nikakve detalje o tome koliko je dronova uočeno i gdje.
Prema televizijskoj postaji NDR, neidentificirani dronovi uočeni su u saveznoj državi Schleswig-Holstein na sjeveru Njemačke, blizu granice s Danskom, gdje su dronovi već ranije otkriveni.
U pokrajini Schleswig-Holstein je već bilo nekoliko incidenata povezanih s dronovima. Početkom mjeseca, specijalne policijske snage prisilno usidrile teretni brod na Kielskom kanalu. Brod je navodno služio kao baza za letove dronovima. Jedan dron je 26. kolovoza navodno lansiran s broda, a letio je iznad vojnog broda kako bi ga izvidio i snimio fotografije. Istraga u vezi s tim događajem je još u tijeku.
U siječnju su više puta primijećeni dronovi iznad Patriot-zrakoplovne baze u Schwesingu kod Husuma (okrug Nordfriesland). U Brunsbüttelu (okrug Dithmarschen) brojni ilegalni letovi dronova iznad kritične infrastrukture zabilježeni su već u kolovozu 2024. U tom slučaju istraga je obustavljena jer nije bilo moguće identificirati počinitelja.
Podsjetimo, ovaj tjedan u nekoliko navrata zatvoreno je nekoliko zračnih luka u Danskoj, kao i zračna luka u Oslu zbog dronova.
Danski ministar obrane rekao je u četvrtak da su noćni napadi dronova hibridni napadi, koji kombiniraju vojne i obavještajne taktike, a cilj im je širenje straha. Danski dužnosnici rekli su da još uvijek nije jasno tko stoji iza incidenata te da Danska još nije odlučila hoće li se pozvati na Članak 4. NATO-a, koji članicama omogućuje da zatraže konzultacije o bilo kakvim sigurnosnim problemima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas