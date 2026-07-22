Bezmer
Bugarska odobrila američku molbu unatoč upozorenju Teherana
Bugarski parlament u srijedu je odobrio privremeno stacioniranje američkih zrakoplova za dopunu goriva u svojoj vojnoj bazi Bezmer, usprkos upozorenja Irana da bi tim potezom Sofija sudjelovala u američkoj „agresiji i ratnim zločinima”.
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Vladin prijedlog koji dopušta stacioniranje do osam zrakoplova KC-135 na teritoriju članice EU-a i NATO-a izglasan je sa 136 glasova 'za', 13 'protiv' i dva suzdržana.
„Na teritoriju Bugarske neće biti raspoređeni nikakvi ofenzivni oružani sustavi bilo koje vrste", rekao je ministar obrane Dimitar Stojanov zastupnicima.
"Nihova privremena prisutnost ne čini Bugarsku stranom u vojnim akcijama", dodao je ministar i istaknuo da je Washington obećao minimizirati rizike za bugarsku nacionalnu sigurnost.
Gradonačelnici pet gradova u okolici baze Bezmer, smještene oko 260 kilometara jugoistočno od Sofije, žalili su se na plan, pozivajući se na sigurnosne razloge.
Washington je prošli tjedan zatražio raspoređivanje zrakoplova i do 250 pripadnika vojnog osoblja u razdoblju od 24. srpnja do 1. listopada, na temelju sporazuma o zajedničkom korištenju vojnih objekata, rekao je bugarski ministar.
„Bugarska ne poduzima nikakve neprijateljske akcije protiv bilo koje druge zemlje. Mi ispunjavamo svoje ugovorne obveze prema SAD-u”, kazao je Stojanov.
Iransko ministarstvo vanjskih poslova osudilo je taj plan, prozvavši Sofiju sudionikom u „agresiji i ratnim zločinima”.
Ranije ove godine američki zrakoplovi-cisterne bili su postavljeni u civilnu zračnu luku u Sofiji prema odluci donesenoj bez prethodnog odobrenja parlamenta, što je izazvalo političke prijepore. Zrakoplovi su prošlog mjeseca napustili tu lokaciju.
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