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Bezmer

Bugarska odobrila američku molbu unatoč upozorenju Teherana

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Hina
|
22. srp. 2026. 16:03
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A US soldier opens the cockpit of one of their F16 fighter jets prior to the US-Philippines air force joint military exercise dubbed Cope Thunder at the former US air base Clark air base in Angeles City
TED ALJIBE / AFP

Bugarski parlament u srijedu je odobrio privremeno stacioniranje američkih zrakoplova za dopunu goriva u svojoj vojnoj bazi Bezmer, usprkos upozorenja Irana da bi tim potezom Sofija sudjelovala u američkoj „agresiji i ratnim zločinima”.

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Vladin prijedlog koji dopušta stacioniranje do osam zrakoplova KC-135 na teritoriju članice EU-a i NATO-a izglasan je sa 136 glasova 'za', 13 'protiv' i dva suzdržana.

„Na teritoriju Bugarske neće biti raspoređeni nikakvi ofenzivni oružani sustavi bilo koje vrste", rekao je ministar obrane Dimitar Stojanov zastupnicima.

"Nihova privremena prisutnost ne čini Bugarsku stranom u vojnim akcijama", dodao je ministar i istaknuo da je Washington obećao minimizirati rizike za bugarsku nacionalnu sigurnost. 

Gradonačelnici pet gradova u okolici baze Bezmer, smještene oko 260 kilometara jugoistočno od Sofije, žalili su se na plan, pozivajući se na sigurnosne razloge. 

Washington je prošli tjedan zatražio raspoređivanje zrakoplova i do 250 pripadnika vojnog osoblja u razdoblju od 24. srpnja do 1. listopada, na temelju sporazuma o zajedničkom korištenju vojnih objekata, rekao je bugarski ministar. 

„Bugarska ne poduzima nikakve neprijateljske akcije protiv bilo koje druge zemlje. Mi ispunjavamo svoje ugovorne obveze prema SAD-u”, kazao je Stojanov. 

Iransko ministarstvo vanjskih poslova osudilo je taj plan, prozvavši Sofiju sudionikom u „agresiji i ratnim zločinima”. 

Ranije ove godine američki zrakoplovi-cisterne bili su postavljeni u civilnu zračnu luku u Sofiji prema odluci donesenoj bez prethodnog odobrenja parlamenta, što je izazvalo političke prijepore. Zrakoplovi su prošlog mjeseca napustili tu lokaciju.

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Budi prvi koji će ostaviti komentar
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