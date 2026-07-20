izostanak transparentnosti
Trumpova administracija skriva ključne informacije o ratu s Iranom
Američka javnost ima pravo znati što se događa u ratu s Iranom. No upravo to, tvrde kritičari, izostaje.
Pentagon nije održao konferenciju za novinare već dva i pol mjeseca, a ministar obrane Pete Hegseth nije objasnio vojnu strategiju koja stoji iza obnovljenih zračnih napada niti okolnosti koje su dovele do nedavne pogibije američkih vojnika.
Sve to, smatraju promatrači, dio je šireg nastojanja da se kontroliraju informacije, ograniči pristup medijima i izbjegnu neugodna pitanja o tijeku rata.
Nekad redovite konferencije, danas gotovo potpuna šutnja
Tijekom ranijih američkih vojnih sukoba Pentagon je redovito održavao konferencije za medije, a vojni vrh, iako često nevoljko, priznavao je važnost novinara u informiranju vojnika, njihovih obitelji i javnosti.
Danas je situacija znatno drukčija.
Hegseth je u više navrata ulazio u sukobe s medijima, uključujući i svoju bivšu televizijsku kuću Fox News, ograničio je pristup novinara kompleksu Pentagona te značajno smanjio protok informacija.
Njegov ured za odnose s javnošću prošle je zime pokušao zamijeniti ili barem nadopuniti iskusne vojne izvjestitelje medijima bliskima pokretu MAGA. Međutim, ni ti mediji danas nemaju veći pristup informacijama.
Posljednja konferencija za novinare u Pentagonu održana je 5. svibnja.
Na upit CNN-a o razlozima tako dugog prekida konferencija, ured za odnose s javnošću nije odgovorio.
Novinari sve više ovise o anonimnim izvorima
Zbog nedostatka službenih informacija, vojni novinari prisiljeni su sve više koristiti anonimne izvore – upravo one koje Hegseth želi kazneno goniti.
Prošlog je tjedna najavio osnivanje posebne radne skupine za otkrivanje osoba koje odaju povjerljive informacije.
"Atmosfera zastrašivanja dodatno se pogoršala nakon što je pokrenuo radnu skupinu zajedno s Ministarstvom pravosuđa", rekao je jedan vojni novinar koji je želio ostati anoniman.
"Izvori strahuju da bi mogli biti kazneno gonjeni samo zato što razgovaraju s novinarima."
Mnogo pitanja ostaje bez odgovora
Većina informacija o nedavnim pogibijama američkih vojnika u Jordanu i Iraku dolazi od anonimnih dužnosnika, dok je Pentagon u brojnim slučajevima odbio komentirati događaje.
The New York Times objavio je da je Iran posljednjih dana izveo još tri napada na američke snage u Jordanu, pri čemu su deseci vojnika ozlijeđeni, a nekoliko helikoptera oštećeno.
Kako piše novinar Eric Schmitt, Pentagon nije objavio podatke o tim napadima, njihovim posljedicama ni broju stradalih.
Schmitt navodi i druge primjere uskraćivanja informacija, uključujući izostanak podataka o tome koliko je rat iscrpio američke zalihe skupog naoružanja te u kojoj je mjeri Iran uspio sačuvati ili obnoviti svoje raketne kapacitete.
Planiranje šireg rata?
The Washington Post tijekom vikenda je citirao anonimnog dužnosnika koji tvrdi da se Sjedinjene Države pripremaju za mogućnost šireg sukoba.
"Nemamo dovoljno resursa za dugoročno sigurno vođenje operacija i mislim da Bijela kuća toga nije svjesna", rekao je izvor koji nije bio ovlašten govoriti javno.
To otvara pitanje je li izvor informacije dao upravo kako bi upozorio administraciju na stanje na terenu.
CNN-ov analitičar Stephen Collinson ocijenio je da administracija od samog početka nije dovoljno objasnila razloge i ciljeve rata.
"Nastavak gotovo punog zračnog rata nakon devete uzastopne noći američkih napada nije iznimka", napisao je.
Hegseth šuti o ratu, govori o drugim temama
Ministar obrane posljednjih je tjedana vrlo malo govorio o američkim vojnim operacijama protiv Irana.
Umjesto detaljnijih objašnjenja, uglavnom je dijelio kratka priopćenja američkog Središnjeg zapovjedništva (CENTCOM).
Istodobno je objavio video u kojem promovira novi program testiranja razine testosterona među pripadnicima američke vojske te najavio osnivanje zajedničke radne skupine za "identificiranje i kazneni progon osoba koje odaju povjerljive informacije".
Na dodatna novinarska pitanja Pentagon nije odgovorio.
Trump tvrdi da je Iran poražen
Za razliku od Hegsetha, predsjednik Donald Trump nastavlja javno isticati da su Sjedinjene Države potpuno nadjačale Iran.
Takve izjave izazivaju nedoumice, osobito u svjetlu nastavka iranskih napada.
Voditeljica Fox Newsa Maria Bartiromo to je sažela tijekom jedne televizijske emisije.
"Ne razumijem kako je moguće da Iran još uvijek ima sposobnost ovako se boriti i nastaviti s napadima... kada su Sjedinjene Države, prema riječima predsjednika, potpuno uništile iransku vojsku", rekla je svom gostu.
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