Napetosti rastu
Iran poslao oštro upozorenje Bugarskoj
U jeku novih napetosti između Washingtona i Teherana, Iran je upozorio Bugarsku da ne dopusti korištenje svog teritorija za američke vojne operacije usmjerene protiv te zemlje.
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Iran je uputio izravno upozorenje Bugarskoj zbog planova o privremenom smještaju američkih vojnih zrakoplova, poručivši Sofiji da ne smije dopustiti da njezin teritorij bude polazište za operacije protiv Teherana.
Upozorenje dolazi nakon prijedloga bugarske vlade da se u zračnoj bazi Bezmer na jugoistoku zemlje privremeno rasporedi do osam američkih zrakoplova za dopunjavanje gorivom, piše Euronews.
Glasnogovornik iranskog Ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei izjavio je da bi svaka potpora američkim napadima Bugarsku učinila suučesnikom u onome što Teheran naziva "agresijom i ratnim zločinima".
Bugarska i SAD odbacili tvrdnje Irana
S druge strane, Sofija i Washington odbacuju takve tvrdnje te ističu da je riječ o obrambenom raspoređivanju koje nije povezano s vojnim operacijama na Bliskom istoku.
Američko Europsko zapovjedništvo priopćilo je da pomno prati razvoj situacije i da je spremno odgovoriti na moguće prijetnje.
"Sjedinjene Države održavaju regionalne obrambene sposobnosti na istočnom krilu NATO-a, uključujući Bugarsku, te blisko surađuju s bugarskom vladom i našim saveznicima i partnerima u cijeloj široj regiji", poručili su.
"Ostajemo 'budni' i spremni suprotstaviti se svim potencijalnim prijetnjama", dodali su.
Bugarska: Ne poduzimamo neprijateljske aktivnosti protiv Irana
Američki zrakoplovi ranije su bili smješteni u Zračnoj luci Sofija, no krajem lipnja zatraženo je da napuste civilni aerodrom. Nakon što je Washington obnovio zahtjev za njihov smještaj, bugarska vlada predložila je njihovo premještanje u vojnu bazu Bezmer.
Zrakoplovi za dopunjavanje gorivom u zraku omogućuju borbenim i drugim vojnim zrakoplovima dulji boravak u zraku opskrbljujući ih gorivom tijekom leta.
Bugarsko Ministarstvo vanjskih poslova odlučno je odbacilo tvrdnje da bi se teritorij zemlje mogao koristiti za potporu napadima na Iran.
"Ne dolazi u obzir da se bilo kakve vojne operacije na Bliskom istoku izvode s bugarskog teritorija", priopćilo je ministarstvo.
Bugarska vlada također je poručila da ne poduzima neprijateljske aktivnosti protiv Teherana te je pozvala Iran i Sjedinjene Države da obustave vojne operacije i vrate se pregovorima s ciljem postizanja trajnog prekida vatre.
Do razmjene oštrih poruka dolazi u trenutku ponovnog rasta napetosti između Washingtona i Teherana nakon propasti privremenog prekida vatre.
Iran je i ranije upozoravao Bugarsku. U travnju je Teheran Sofiji uputio diplomatsku notu u kojoj ju je pozvao da ne dopusti američkim vojnim zrakoplovima korištenje bugarskih zračnih luka za operacije usmjerene protiv Irana.
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