Kako je najbliža suradnica izdala Madura: Evo što je prethodilo otmici lidera Venezuele

Iako je tijekom Trumpova prvog mandata bila pod američkim sankcijama zbog podrivanja demokracije, Delcy Rodríguez sada se predstavlja kao pragmatična figura, spremna na dogovor. Trump je izjavio da je ona „spremna učiniti ono što je potrebno“, dok izvori iz administracije tvrde da je percipirana kao netko s kim se može surađivati „profesionalnije nego s Madurom“.