"Madurizam bez Madura"
Kako je najbliža suradnica izdala Madura: Evo što je prethodilo otmici lidera Venezuele
Dok je Nicolás Maduro vjerovao da čvrsto drži vlast u Caracasu, sudbina Venezuele mjesecima se krojila tisućama kilometara dalje – u luksuznim salonskim prostorijama Dohe.
U tim tajnim razgovorima, vođenima uz posredovanje visokog člana katarske kraljevske obitelji, budućnost zemlje razmatrana je bez glavnog aktera. Umjesto Nicolása Madura, za stolom su sjedili njegova najbliža suradnica i potpredsjednica Delcy Rodríguez te njezin brat Jorge, predsjednik parlamenta, piše nova.rs.
Prema navodima Miami Heralda i izvora s jakim vezama u Latinskoj Americi, upravo je Delcy Rodríguez još tijekom prošle godine stupila u kontakt s Washingtonom, nudeći sebe kao „prihvatljiviju“ alternativu lideru. Taj plan – u diplomatskim krugovima opisan kao „madurizam bez Madura“ – podrazumijevao je očuvanje sustava, ali bez čovjeka koji je postao teret i vlastitom režimu i međunarodnim pregovaračima.
„Njega nisu srušili – oni su ga predali“
Sumnje da je Maduro uklonjen unutarnjom operacijom, a ne isključivo vanjskim pritiskom, dodatno su se rasplamsale nakon njegova uhićenja od strane američkih snaga u Caracasu i prebacivanja u SAD, gdje se suočava s optužbama za narko-terorizam. Bivši potpredsjednik Kolumbije i nekadašnji veleposlanik u Washingtonu, Francisco Santos Calderón, otvoreno je izjavio da je „apsolutno siguran“ da je Maduro izdan iznutra.
„Njega nisu srušili – oni su ga predali“, rekao je Santos, tvrdeći da je Delcy Rodríguez omogućila da Maduro bude uhvaćen bez ozbiljnog otpora. Prema njegovim riječima, svi elementi upućuju na pažljivo pripremljen scenarij u kojem je Maduru ostavljena uloga žrtvenog jarca, dok je stvarna moć prešla u ruke njegovih najbližih suradnika.
Donald Trump nije pokušavao sakriti svoje zadovoljstvo novonastalom situacijom. Američki predsjednik poručio je da će SAD „voditi Venezuelu“ tijekom tranzicije, uz privremenu vladu na čijem se čelu nalazi Delcy Rodríguez. Paralelno s tim, američke naftne kompanije već se pripremaju za povratak na venezuelanska naftna polja, što je bio jedan od ključnih zahtjeva Washingtona tijekom pregovora.
„Spremna učiniti ono što je potrebno“
Iako je tijekom Trumpova prvog mandata bila pod američkim sankcijama zbog podrivanja demokracije, Delcy Rodríguez sada se predstavlja kao pragmatična figura, spremna na dogovor. Trump je izjavio da je ona „spremna učiniti ono što je potrebno“, dok izvori iz administracije tvrde da je percipirana kao netko s kim se može surađivati „profesionalnije nego s Madurom“.
Biografija Delcy Rodríguez ide u prilog toj procjeni. U politiku je ušla ubrzo nakon dolaska Huga Cháveza na vlast, a tijekom godina obnašala je gotovo sve ključne funkcije u sustavu – od ministrice vanjskih poslova, preko predsjednice ustavotvorne skupštine, do potpredsjednice i faktičke upraviteljice naftnog i financijskog sektora. Posljednjih godina bila je zaštitno lice ograničene ekonomske liberalizacije koja je pomogla Venezueli da se izvuče iz najdublje faze krize, čime je stekla naklonost dijela poslovne elite.
Njezine veze s Katarom dodatno su učvrstile njezinu poziciju. Doha je postala prirodno mjesto za tajne kontakte s Washingtonom, uključujući razgovore o obavještajnoj i ekonomskoj suradnji. Prema istim izvorima, upravo su katarski posrednici ponudili Delcy Rodríguez kao jednu od dviju mogućih opcija za tranzicijsku vlast, uz uvjerenje da će jamčiti američke energetske interese.
Posljednji potezi nove vlasti dodatno potiču sumnje u stvarni karakter „tranzicije“. Trump je na svojoj mreži Truth Social objavio da je Venezuela prihvatila da novcem od nafte kupuje isključivo američke proizvode – od hrane i lijekova do opreme za energetsku mrežu. Prema njegovim riječima, odluku je donijela vlast predvođena Delcy Rodríguez, očito pod snažnim pritiskom iz Washingtona.
Još ranije Trump je naveo da je Venezuela pristala predati između 30 i 50 milijuna barela nafte Sjedinjenim Američkim Državama, uz dogovor da prihod ide izravno američkoj strani. Iako se Delcy Rodríguez u javnim nastupima nastoji zadržati prkosan ton i zahtijeva oslobađanje Madura i njegove supruge, stvarni potezi njezine vlade upućuju na duboko preusmjeravanje zemlje prema Washingtonu.
U Caracasu i diljem regije sve se glasnije postavlja pitanje: je li pad Nicolása Madura bio posljednji čin dugotrajnog vanjskog pritiska – ili hladno isplanirana izdaja iz samog vrha režima? Sve više indicija upućuje na to da je ključni udarac došao iznutra te da je Delcy Rodríguez, koristeći trenutak i potporu SAD-a, preuzela vlast.
