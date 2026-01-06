Oglas

trump: nažalost

Amerikanci ubili 32 Kubanca tijekom otmice Madura

N1 Info
06. sij. 2026. 19:44
Nicolas Maduro
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su američke snage ubile mnogo ljudi tijekom otmice predsjednika Nicolasa Madura u Venezueli, te da je većina njih bila Kubanaca.

"Mnogo je ljudi ubijeno u vojnoj operaciji u Venezueli. Kažem nažalost, bili su to vojnici, Kubanci, uglavnom Kubanci. Mnogo ih je ubijeno", rekao je Trump u obraćanju republikanskom skupu u Zastupničkom domu SAD-a.

Kubanska vlada ranije je objavila da je 32 kubanska vojnika i policajaca ubijeno u američkoj agresiji u Venezueli.

Kubanski vojnici i policajci bili su na misiji koju je Havana provodila na zahtjev venezuelanske vlade, prema izjavi pročitanoj na kubanskoj državnoj televiziji.

Nije jasno što su Kubanci radili u Venezueli, ali poznato je da su dvije zemlje dugogodišnji saveznici.

