Amerikanci ubili 32 Kubanca tijekom otmice Madura

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su američke snage ubile mnogo ljudi tijekom otmice predsjednika Nicolasa Madura u Venezueli, te da je većina njih bila Kubanaca.
Oglas
"Mnogo je ljudi ubijeno u vojnoj operaciji u Venezueli. Kažem nažalost, bili su to vojnici, Kubanci, uglavnom Kubanci. Mnogo ih je ubijeno", rekao je Trump u obraćanju republikanskom skupu u Zastupničkom domu SAD-a.
Kubanska vlada ranije je objavila da je 32 kubanska vojnika i policajaca ubijeno u američkoj agresiji u Venezueli.
The Cuban Embassy in the United States honored, in an emotional gathering, the memory of the 32 Cubans who recently died in Venezuela and condemned the blatant violation of all norms of international law by the US government, which is exerting its imperial power over our America. pic.twitter.com/msX6PyMiP6— Cuban Embassy in US (@EmbaCubaUS) January 6, 2026
Kubanski vojnici i policajci bili su na misiji koju je Havana provodila na zahtjev venezuelanske vlade, prema izjavi pročitanoj na kubanskoj državnoj televiziji.
Nije jasno što su Kubanci radili u Venezueli, ali poznato je da su dvije zemlje dugogodišnji saveznici.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas