javlja IAEA

Černobil ostao bez vanjske struje

author
Hina
|
20. sij. 2026. 16:00
Černobil
TETIANA DZHAFAROVA / AFP

Vanjsko napajanje napuštene nuklearne elektrane Černobil u Ukrajini prekinuto je usred aktualne ruske invazije, izvijestila je u utorak Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA).

Nekoliko ukrajinskih električnih trafostanica ključnih za nuklearnu sigurnost, pogođeno je u utorak ujutro za vrijeme vojnih aktivnosti širokih razmjera, rekao je čelnik IAEA-e Rafael Grossi.

Ukrajinska elektrana Černobil, koja se nalazi sjeverno od Kijeva i blizu granice s Bjelorusijom, ostala je bez sve vanjske struje, dodao je, kazavši kako su i dalekovodi do ostalih nuklearnih elektrana pogođeni.

"IAEA aktivno prati razvoj događaja da bi procijenila utjecaj na nuklearnu sigurnost", rekao je Grossi.

Černobilska elektrana i dalje je visoko radioaktivna nakon razorne nuklearne nesreće 1986. godine. Za održavanje rada i osiguranje nuklearnog otpada potrebna joj je energija izvana. 

PROČITAJTE JOŠ

Teme
černobil černobilska elektrana

Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

