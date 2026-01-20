Černobil ostao bez vanjske struje

Vanjsko napajanje napuštene nuklearne elektrane Černobil u Ukrajini prekinuto je usred aktualne ruske invazije, izvijestila je u utorak Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA).
Nekoliko ukrajinskih električnih trafostanica ključnih za nuklearnu sigurnost, pogođeno je u utorak ujutro za vrijeme vojnih aktivnosti širokih razmjera, rekao je čelnik IAEA-e Rafael Grossi.
Ukrajinska elektrana Černobil, koja se nalazi sjeverno od Kijeva i blizu granice s Bjelorusijom, ostala je bez sve vanjske struje, dodao je, kazavši kako su i dalekovodi do ostalih nuklearnih elektrana pogođeni.
Several Ukrainian electrical substations vital for nuclear safety were affected by widespread military activity this morning, Director General @rafaelmgrossi said.— IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) January 20, 2026
ChNPP lost all off-site power and power lines to other NPPs were also impacted.
“The IAEA is actively following… pic.twitter.com/LR5eWmLODj
"IAEA aktivno prati razvoj događaja da bi procijenila utjecaj na nuklearnu sigurnost", rekao je Grossi.
Černobilska elektrana i dalje je visoko radioaktivna nakon razorne nuklearne nesreće 1986. godine. Za održavanje rada i osiguranje nuklearnog otpada potrebna joj je energija izvana.
