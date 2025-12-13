Članica NATO-a postavila prve bunkere duž granice: U planu ih još gotovo 600

Zbog toga su im otkrili približne lokacije, a preostala 572 bunkera trebala bi biti ponuđena na natječaj do kraja godine. Svaki površine otprilike 35 četvornih metara, projektirani su da izdrže topničke granate kalibra 152 mm. Oni predstavljaju dio slojevitog obrambenog sustava namijenjenog zaustavljanju moguće ruske invazije. Sve bodljikave žice i prepreke isporučene su i pohranjene na unaprijed postavljenim područjima gdje čekaju postavljanje ako se ukaže potreba, rekao je Rosin, a prenosi Dnevnik.