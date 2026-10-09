Članice EU-a postigle važan politički dogovor

Europska kućanstva, prema procjenama, imaju 10 bilijuna eura štednje koju drže u bankama uz vrlo niske prinose, umjesto da taj novac ulažu na tržišta kapitala, gdje bi potencijalni prinosi mogli biti viši. Novac koji neiskorišten leži u bankama mogao bi se usmjeriti u inovativna poduzeća, financiranje rasta i jačanje ukupne globalne konkurentnosti EU-a.