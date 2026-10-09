Spajanje financijskih tržišta
Članice EU-a postigle važan politički dogovor
Države članice EU-a postigle su u petak politički dogovor o paketu koji se odnosi na integraciju i nadzor financijskih tržišta, što se smatra ključnim korakom za uspostavu unije tržišta kapitala, koja bi mogla preusmjeriti štednju građana iz banaka u investicije.
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Riječ je o zajedničkoj poziciji država članica na temelju koje će Vijeće pregovarati s drugim suzakonodavcem, Europskim parlamentom, o konačnom tekstu.
Za kompromisni dogovor na sastanku ministara financija u petak u Luxembourgu glasale su sve članice osim Belgije, koja je bila suzdržana.
ESMA preuzima veće ovlasti, uz iznimku za Frankfurt
Ključni dio dogovora odnosi se na jačanje ovlasti Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA), agencije sa sjedištem u Parizu, koja trenutačno ima isključivo koordinacijsku ulogu.
ESMA bi sada trebala preuzeti nadzor nad 27 financijskih tržišta. Međutim, kompromis je postignut zahvaljujući ustupku Njemačkoj, koja je uspjela osigurati da Deutsche Börse Group, koja upravlja Frankfurtskom burzom, jednim od ključnih financijskih središta Europe i svijeta, bude izuzeta od centraliziranog nadzora.
EU želi povezati rascjepkana financijska tržišta
Europska komisija ovaj je prijedlog reforme predstavila prošle godine, ističući da je centralizirani nadzor tržišta kapitala ključan korak prema ostvarenju „Unije štednje i ulaganja”. Glavna prepreka za uspostavu unije tržišta kapitala, odnosno Unije štednje i investicija, kako se sada naziva, jest rascjepkanost financijskih tržišta.
Za razliku od Sjedinjenih Američkih Država, koje imaju jedinstveno tržište kapitala, financijski sustav EU-a i dalje funkcionira kao skup 27 zasebnih nacionalnih tržišta, što se pokušava riješiti uspostavom Unije štednje i investicija.
Deset bilijuna eura štednje kao potencijal za ulaganja
Europska kućanstva, prema procjenama, imaju 10 bilijuna eura štednje koju drže u bankama uz vrlo niske prinose, umjesto da taj novac ulažu na tržišta kapitala, gdje bi potencijalni prinosi mogli biti viši. Novac koji neiskorišten leži u bankama mogao bi se usmjeriti u inovativna poduzeća, financiranje rasta i jačanje ukupne globalne konkurentnosti EU-a.
„Vrijeme je da se štednja stavi u funkciju. Današnji dogovor predstavlja velik korak naprijed prema produbljenoj Uniji štednje i ulaganja te donosi znatnu dodanu vrijednost za dugoročnu konkurentnost EU-a”, izjavio je irski ministar financija Simon Harris.
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