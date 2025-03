Što želi Putin? “Sigurno bi da završi rat, ali on mora izaći kao pobjednik i sigurno očekuje dio Ukrajine”

Podijeli :

Je li Rusija prijetnja Europi, hoće li Vladimir Putin uskoro umrijeti, što nakon njega i je li Donald Trump ruski igrač? Na sva ova pitanja u razgovoru s Ivanom Hrstićem u N1 Studiju uživo odgovara Davor Boban, profesor na Fakultetu političkih znanosti.

Trump je Vladimiru Putinu zaprijetio, ali te prijetnje drugačije su od onih upućenih Volodimiru Zelenskom.

“Pregovori traju, Ukrajina nije treća strana, nego neka polustrana. Ona nije ravnopravan pratner pa je Trump može ucijeniti, jer to zna. Može svašta i izgovarati, što neće reći Putinu. Rusija je još uvijek svjetska sila, dok Ukrajina to nije”, objašnjava Boban.

Kaže i kako treba imati na umu da nijedna strana uključena u ovo nema u interesu da pokaže da je slaba. “To je proces koji će još trajati. Pitanje je kada će, ali i kako završiti pregovori”, kaže.

Što se tiče samog Putina, Boban kaže: “Mislim da on želi da se završi rat. Nije se to odvijalo kako je on zamislio. Mislio je da će brzo završiti, a ne trajati tri godine. On sigurno želi izaći iz rata, ali mora se pokazati kao pobjednik i u ruskoj javnosti i pred sobom. Što pobjeda zanči, to danas sigurno nije potpuna kontrola nad Ukrajinom i komadanje Ukrajine, ali sigurno očekuje dio Ukrajine.”

“Na čijoj je strani SAD, taj će imati veći uspjeh u ratu. Time Rusija i pokazuje da, koliko god imala ratoborni stav prema Zapadu, bez Zapada ne može uspjeti. Kina je jednostavno puno jači partner od Rusije, njezino je gospodarstvo veće. Rusija se ne smije osloniti samo na Kinu, nego mora tražiti ono što je službeno još od 90-ih, multipolaran svijet koji će joj omogućiti da ni o kome ne bude previše ovisna”, govori Boban.

Uloga Kine

S druge strane, Kini odgovara Rusija kao junior partner. Trump pokušava istrgnuti Rusiju iz kineskih ruku. “To je možda ispravno za Trumpa, ali pitanje je kakve će koristi imati SAD i kakav će to utjecaj imati na međunarodne odnose. Kada jedna od najvećih sila, SAD, dovodi u pitanje međunarodni poredak, očito će doći do promjena. Zasad ne izgleda da će te promjene biti pretjerano pozitivno. I druge sile su glumile svjetskog policajca i miješale se, ali nisu išle na aneksiju. Kina je akektirala Tibet, ali se pravdala da ga samo vraća pod kinesku kontrolu. Ovo što Rusija radi…”, govori Boban.

“Bitno je da pokaže kao pragmatičan političar što može dobiti. Ako dobije ovo što sad kontrolira, to je već veliki dobitak. Krim, industrija… Da je još dobio Harkiv s vojnom industrijom, to bi bio veliki dobitak. Ali i ovo što sada kontrolira, i to je veliki dobitak”, govori o apetitima Vladimira Puina.

