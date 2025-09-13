Oglas

Novinarka Fox Newsa: Atentator na Charlieja Kirka je živio s transrodnom osobom

N1 Info
13. ruj. 2025. 20:21
Tyler Robinson
PATRICK T. FALLON / AFP

Istraga ubojstva konzervativnog aktivista Charlieja Kirka i dalje traje, a fokus je na motivima osumnjičenog napadača Tylera Robinsona pa pristižu razne informacija, među njima i ona o transrodnom partneru.

Robinson se trenutno se nalazi u pritvoru i očekuje se da će idućeg tjedna protiv njega biti podignuta službena optužnica, dok američki istražitelji nastavljaju prikupljati dokaze o njegovim vezama i okolnostima atentata.

Prema informacijama koje je na X-u objavila novinarka Fox Newsa Brooke Singman, Robinson je živio s partnericom koja prolazi kroz proces tranzicije iz muškarca u ženu.

"Ta osoba u potpunosti surađuje s FBI-jem. Upravo su njihove međusobne poruke i komunikacija pomogle su vlastima da potvrde Robinsonov identitet kao napadača", napisala je Singman.

Singman je također istaknula da je jedno od posljednjih pitanja na koje je Kirk odgovorio prije nego što je ubijen bilo vezano uz transrodne osobe.

"Znate li koliko je transrodnih Amerikanaca u posljednjih deset godina bilo među počiniteljima masovnih pucnjava", bilo je pitanje iz publike na koje je Kirk odgovorio:

"Previše."

Sljedeće pitanje glasilo je "Znate li koliko je ukupno bilo masovnih strijelaca u Americi u zadnjih deset godina?"

Na to je Kirk rekao "Računate li ili ne računate nasilje bandi?"

Nedugo nakon je upucan...

Brooke Singman Utah atentat charlie kirk taylor robinson

