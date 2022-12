Deset osoba je poginulo, a među njima je pet djece, u požaru koji je rano jutros izbio kod francuskog Lyona, u mjestu Vaulx-en-Velin, prenosi Reuters.

Još uvijek nije poznato koji je uzrok požara kojeg je gasilo oko 170 vatrogasaca sa 65 vozila.

Ten people, including five children, killed in fire in apartment building near Lyon, France, the local government says pic.twitter.com/2oPlyyGQ9P