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Tri osobe su poginule

Destalji eksplozije u Moskvi: "Žena je pokušala unijeti eksplozivnu napravu u restoran"

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Hina
|
02. kol. 2026. 08:00
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Police officers stand guard at the site of an explosion at a restaurant in central Moscow, Russia August 1, 2026. REUTERS/Anastasia Barashkova
REUTERS/Anastasia Barashkova

Eksploziju u restoranu u Moskvi u subotu navečer uzrokovala je eksplozivna naprava, prema službenim informacijama, javili su ruski mediji.

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Prva nepotvrđena izvješća na društvenim mrežama sugerirala su da je riječ o curenju plina, ali istražitelji su zaključili da se radi o eksplozivnoj napravi, izvijestila je državna novinska agencija TASS, pozivajući se na Nacionalni antiteroristički odbor.

Tri osobe su poginule u eksploziji, a 21 je ozlijeđena.

Zasad nije poznato je li motiv napada politički.

Žena je pokušala unijeti eksplozivnu napravu u restoran, ali ju je u tome spriječio zaštitar, izvijestio je TASS, pozivajući se na nalaze istražitelja. Oboje su poginule u eksploziji, kao i gost restorana.

Po medijskim izvješćima, restoran Balzi Rossi u središtu Moskve bio je rezerviran za privatne događaje. U objavama na društvenim mrežama pisalo je da se restoranu održava svadba kao i rođendan generala ruskih oružanih snaga.

Vlasti zasad nisu komentirale.

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Teme
eksplozija u moskvi eksplozivna naprava napad žrtve

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