Tko je odgovoran u slučaju lančanog sudara? Evo kada će vam isplatiti štetu

I što sad? Ona traži odštetu od osiguravajućeg društva vozila Subaru, koje kaže da nije samo Subaru odgovoran za njenu štetu jer je ona pretrpjela dva udara, drugi put od Golfa. Tvrde da vozačica nije dokazala činjenicu da je Subaru bio isključivi krivac za njezinu štetu budući da je više vozila sudjelovalo u tome, i ona je zaprimila dva udarca u svoje vozilo i drugi je posljedica naleta vozača Golfa. I što bi vi sada trebali u ovoj situaciji utvrđivati, kome se sve obraćati, osiguravajućim kućama svakog vozila iza vas, čijim udarom je posljedično udarac stigao i do vašeg vozila. Pa razlučivati u postotku? Što? Vještak je rekao „da tehničkim putem nije moguće točno razgraničiti koliki je doprinos naknadnog udara na opseg i vrstu štete po svakom pojedinom dijelu na vozilu tužiteljice“. A sud je zavirio u zakon i rekao da za štetu koju je više osoba prouzročilo zajedno svi sudionici odgovaraju solidarno. Solidarno odgovaraju za prouzročenu štetu i osobe koje su uzrokovale radeći nezavisno jedna od druge, ako se ne mogu utvrditi njihovi udjeli u nastaloj šteti. Kako je vještak naveo da nije moguće točno razgraničiti koliki je doprinos naknadnog udara na opseg i vrstu šteta po svakom pojedinom dijelu na vozilu tužiteljice dolazi do primjene solidarne odgovornosti. Svaki dužnik solidarne obveze odgovara vjerovniku za cijeli dug i vjerovnik može zahtijevati njegovo ispunjenje od koga hoće sve dok ne bude potpuno ispunjen, ali kada jedan dužnik ispuni dug, obveza prestaje i svi se dužnici oslobađaju. Jednostavno tužiteljica ima pravo naknaditi cjelokupnu štetu koja je nastala na njezinom vozilu od strane osiguravatelja vozila Subaru kao jednog od solidarnih dužnika. U cijelosti od onog tko ju je udario prvi iza, neovisno o udarima koji su uslijedili. Pazite samo, kakva komplikacija, sud, vještaci, presude a neosporno nije kriva ni odgovorna, tek eto nije imala sreće pa ju je zadesilo sudjelovanje u lančanoj prometnoj nesreći.