Koliko će dugo Europljani raditi? U jednoj zemlji mirovina tek sa 74 godine

Izvješće upozorava da će stanovništvo zemalja OECD-a u idućih 25 godina ubrzano starjeti. Na svakih 100 osoba u dobi od 20 do 64 godine broj osoba starijih od 65 godina porast će s 33 u 2025. na 52 u 2050. godini. Za usporedbu, 2000. godine taj je broj iznosio 22.