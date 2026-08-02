Izbila rasprava
Turist u šoku: Dvije ležaljke i suncobran 100 eura, a punjenje boce vodom još jedan euro
Nova rasprava o visokim cijenama na talijanskoj obali izbila je nakon što je turist na društvenim mrežama objavio fotografiju natpisa prema kojem se punjenje boce pitkom vodom naplaćuje jedan euro. Vlasnik kupališta tvrdi da za to postoji opravdan razlog.
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Iznenadile ga cijene ležaljki i suncobrana
Incident se dogodio u mjestu Noli, u talijanskoj regiji Liguriji, gdje je turist Enzo Guerra posjetio jedno od lokalnih kupališta.
Kako je napisao na društvenim mrežama, za dvije ležaljke i suncobran prvo mu je ponuđena cijena od 100 eura. Nakon što je izrazio iznenađenje zbog visokog iznosa, djelatnici su mu, tvrdi, ponudili istu uslugu za 80 eura.
No, ono što ga je najviše iznenadilo nije bila cijena ležaljki, već nešto drugo, prenosi Fenix Magazin.
Punjenje boce pitkom vodom naplaćuje se jedan euro
Turist je primijetio natpis na kojem piše da se punjenje boce pitkom vodom naplaćuje jedan euro.
Fotografirao je obavijest i objavio je na društvenim mrežama, gdje je izazvala brojne reakcije i raspravu o sve višim cijenama na talijanskim plažama.
Istaknuo je kako ne osporava pravo vlasnika da sami određuju cijene svojih usluga, ali smatra da je naplata punjenja boce vodom pretjerana.
Vlasnik kupališta odbacuje kritike
U kupalištu „Al Chiosco“, gdje je fotografija nastala, nisu se složili s kritikama turista.
Vlasnik Giovanni Riccio rekao je da je turist prije objave trebao pitati kako njihov sustav funkcionira.
Naglasio je da se naplata od jednog eura ne temelji na želji za dodatnom zaradom, nego na nastojanju da se smanji količina plastičnog otpada.
Cilj je smanjiti upotrebu plastike
Prema riječima vlasnika i njegovih zaposlenika, kupalište već godinama pokušava smanjiti korištenje plastike u svom poslovanju.
Objasnili su da su ranije koristili vodu u ambalaži od tetrapaka, no nakon promjena u nabavi odlučili su prijeći na drugačiji sustav. Upravo zbog toga gostima nude mogućnost ponovnog punjenja boca uz simboličnu naknadu od jednog eura.
Dok jedni smatraju da je riječ o pretjeranoj naplati osnovne potrebe, drugi ističu kako je riječ o ekološkoj mjeri koja potiče korištenje višekratnih boca i smanjenje plastičnog otpada.
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