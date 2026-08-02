Previše proteina može opteretiti organizam: Ovo su znakovi da trebate smanjiti unos

Ako proteini zamijene ugljikohidrate, mogu se javiti umor, slabija izvedba tijekom treninga i pojačana želja za slatkišima. Sarah Anzlovar ističe da su ugljikohidrati glavni izvor energije, dok Follador dodaje: "Iako su proteini važni za izgradnju i oporavak mišića, ugljikohidrati pokreću vaše treninge i omogućuju da se proteini iskoriste za oporavak mišića."