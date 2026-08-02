Oglas

Naoružajte se strpljenjem

Od jutra gužve na autocestama: HAK objavio kakvo je stanje

author
N1 Info
|
02. kol. 2026. 09:06
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
HAK
HAK

Pojačan je promet na važnijim cestama osobito u smjeru mora. Zastoji i kolone su pred naplatnim postajama i na njihovim prilaznim cestama te u zonama tunela, čvorova i odmorišta, kao i na prilazima turističkim središtima na obali, u trajektnim lukama i pristaništima te na većini graničnih prijelaza, upozorava HAK.

Oglas

Zbog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na cestama podno Velebita (vidjeti niže u izvješću). Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila.

IZVANREDNI PROMETNI DOGAĐAJI:

A1 Zagreb-Split-Dubrovnik

  • pred naplatama Lučko i Demerje u oba smjera nema dužih čekanja
  • između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora povremeno se vozi u kolonama u pokretu s kratkotrajnim zastojima

A2 Zagreb-Macelj

  • pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1,5 km

A3 Bregana-Lipovac

  • zbog prometne nesreće između čvorova Lužani i Nova Gradiška, na 179.+500 km u smjeru Bregane, vozi se jednim trakom usporeno u koloni od oko 2 km
  • u smjeru graničnog prijelaza Bajakovo kolona osobnih i teretnih vozila duga je oko 3 km

Državna cesta DC102 (uključujući i Krčki most)

  • povećana je gustoća prometa na Krčkom mostu u oba smjera

PROČITAJTE JOŠ

Teme
autoceste gužve hak promet

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ