Od jutra gužve na autocestama: HAK objavio kakvo je stanje

HAK

Pojačan je promet na važnijim cestama osobito u smjeru mora. Zastoji i kolone su pred naplatnim postajama i na njihovim prilaznim cestama te u zonama tunela, čvorova i odmorišta, kao i na prilazima turističkim središtima na obali, u trajektnim lukama i pristaništima te na većini graničnih prijelaza, upozorava HAK.

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Zbog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na cestama podno Velebita (vidjeti niže u izvješću). Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila.

IZVANREDNI PROMETNI DOGAĐAJI:

A1 Zagreb-Split-Dubrovnik

pred naplatama Lučko i Demerje u oba smjera nema dužih čekanja

između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora povremeno se vozi u kolonama u pokretu s kratkotrajnim zastojima

A2 Zagreb-Macelj

pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1,5 km

A3 Bregana-Lipovac

zbog prometne nesreće između čvorova Lužani i Nova Gradiška, na 179.+500 km u smjeru Bregane, vozi se jednim trakom usporeno u koloni od oko 2 km

u smjeru graničnog prijelaza Bajakovo kolona osobnih i teretnih vozila duga je oko 3 km

Državna cesta DC102 (uključujući i Krčki most)

povećana je gustoća prometa na Krčkom mostu u oba smjera