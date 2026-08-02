Naoružajte se strpljenjem
Od jutra gužve na autocestama: HAK objavio kakvo je stanje
Pojačan je promet na važnijim cestama osobito u smjeru mora. Zastoji i kolone su pred naplatnim postajama i na njihovim prilaznim cestama te u zonama tunela, čvorova i odmorišta, kao i na prilazima turističkim središtima na obali, u trajektnim lukama i pristaništima te na većini graničnih prijelaza, upozorava HAK.
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Zbog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na cestama podno Velebita (vidjeti niže u izvješću). Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila.
IZVANREDNI PROMETNI DOGAĐAJI:
A1 Zagreb-Split-Dubrovnik
- pred naplatama Lučko i Demerje u oba smjera nema dužih čekanja
- između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora povremeno se vozi u kolonama u pokretu s kratkotrajnim zastojima
A2 Zagreb-Macelj
- pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1,5 km
A3 Bregana-Lipovac
- zbog prometne nesreće između čvorova Lužani i Nova Gradiška, na 179.+500 km u smjeru Bregane, vozi se jednim trakom usporeno u koloni od oko 2 km
- u smjeru graničnog prijelaza Bajakovo kolona osobnih i teretnih vozila duga je oko 3 km
Državna cesta DC102 (uključujući i Krčki most)
- povećana je gustoća prometa na Krčkom mostu u oba smjera
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