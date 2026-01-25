Direktor FBI-a krivi ubijenog Alexa: "Ne možete donijeti vatreno oružje na bilo koji prosvjed"

Direktor FBI-a Kash Patel optužio je muškarca kojeg je u subotu ubio saveznik časnik da je prekršio zakon posjedovanjem vatrenog oružja koje je imao legalnu dozvolu za nošenje, a nije objasnio koji je zakon prekršen niti je potkrijepio svoju tvrdnju.
Tijekom intervjua u emisiji Fox News “Sunday Morning Futures with Maria Bartiromo” Patel je rekao da muškarac, Alex Pretti, nije imao dozvolu da donese vatreno oružje na prosvjed - tvrdnja koju su grupe za prava na oružje snažno kritizirale, piše CNN.
"Ne možete donijeti vatreno oružje napunjeno s više spremnika na bilo koji prosvjed koji želite. Tako je jednostavno“, rekao je Patel. "Nemate to pravo prekršiti zakon i poticati nasilje.“
Kad ga je Bartiromo pritisnula pitanjem kako je Pretti prijetio agentima Granične patrole, Patel je izbjegao odgovor rekavši da Ministarstvo domovinske sigurnosti vodi istragu.
"Naravno da ćemo uvijek štititi vaše pravo na slobodu govora prema Prvom amandmanu, i ako mirno prosvjedujete, za to nema apsolutno ništa loše“, rekao je Patel.
Patel nije objasnio svoju sugestiju da je Pretti poticao nasilje.
Nakon pucnjave, zagovaračka skupina za Drugi amandman, Gun Owners of America, u priopćenju je napisala da "Drugi amandman štiti pravo Amerikanaca da nose oružje tijekom prosvjeda — pravo koje savezna vlada ne smije ograničavati.“
Patel je rekao da se Prettijevo oružje nalazi u posjedu FBI-a, koji rukuje fizičkim dokazima u slučaju, dok istragu vodi DHS — što je oštar odmak od uobičajenih procedura, prema kojima bi FBI bio vodeća agencija u pucnjavi u kojoj je pogođen saveznik časnik.
Zapovjednik Granične patrole Greg Bovino, koji je predvodio agresivne imigracijske operacije Trumpove administracije, branio je savezne agente koji su u Minneapolisu usmrtili Alexa Prettija, 37-godišnjeg medicinskog tehničara s odjela intenzivne njege i američkog državljanina.
Bovino je u intervjuu za CNN bio upitan je li Pretti bio naoružan u trenutku kada je ubijen.
Na pitanje o tvrdnji Ministarstva domovinske sigurnosti da je Pretti mahao oružjem, Bovino je odgovorio samo da je Pretti posjedovao pištolj te da je sam kriv što je prišao agentima. Pritom je odbijao ponuditi konkretne dokaze ili detalje o incidentu, kao i reći je li iz Prettijevog oružja uopće pucano te koliko je agenata otvorilo vatru
