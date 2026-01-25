Oglas

incidenti u americi

Kakvi su zakoni o oružju u Minnesoti?

author author
N1 Info , Hina
|
25. sij. 2026. 15:19
Minneapolis Police fire munitions at demonstrators near the site where a man identified as Alex Pretti was fatally shot by federal agents trying to detain him, in Minneapolis, Minnesota, U.S., January 24, 2026. REUTERS/Tim Evans
REUTERS/Tim Evans

Različite američke savezne države imaju različite zakone o oružju.

Oglas

Američki imigracijski agenti ubili su u subotu u Minneapolisu američkog državljanina, rekli su dužnosnici, što je izazvalo žestoke prosvjede i osude lokalnih čelnika drugog takvog incidenta ovog mjeseca.

Dužnosnici Ministarstva domovinske sigurnosti rekli su da je agent Granične patrole pucao u obrani nakon što se muškarac s pištoljem opirao njihovim pokušajima da ga razoružaju.

Lokalni čelnici doveli su u pitanje tu izjavu, koju Reuters nije mogao provjeriti, a čini se da joj proturječe i videozapisi objavljeni na internetu, navodi novinska agencija.

Ubijeni muškarac identificiran je u medijskim izvješćima i na društvenim mrežama kao Alex Pretti, 37-godišnji medicinski tehničar koji je radio u bolnici za veterane u Minneapolisu. Na videozapisima prolaznika koje je provjerio Reuters, Pretti stoji na ulici i snima agente svojim mobitelom.

Kakav je zakon za nošenje oružja?

Internetska stranica Ministarstva javne sigurnosti Minnesote koja se bavi zakonima o oružju trenutačno prikazuje poruku o pogrešci, kao i nekoliko drugih povezanih stranica, no arhivirani sadržaj s početka ovog mjeseca opisuje pravila u toj saveznoj državi, piše skynews.

Prema zakonima Minnesote, za nošenje pištolja na javnim mjestima potrebno je imati dozvolu, navodi se na internetskoj stranici ministarstva - za koju je policijski načelnik Brian O’Hara rekao da se vjeruje da ju je Pretti posjedovao.

Dozvola nije potrebna na vlastitom zemljištu ili u vlastitom domu, niti za lov.

Kako bi dobio dozvolu za nošenje, podnositelj zahtjeva mora dokazati da je prošao obuku o sigurnom rukovanju pištoljem.

Nositelj dozvole mora sa sobom imati karticu dozvole i osobnu iskaznicu kada je naoružan te mora pokazati karticu na zahtjev policije.

Ako ga se pita, nositelj dozvole mora policijskom službeniku reći da nosi vatreno oružje.

Teme
Minnesota oružje ubojstva

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ