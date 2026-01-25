Kakvi su zakoni o oružju u Minnesoti?

Različite američke savezne države imaju različite zakone o oružju.
Američki imigracijski agenti ubili su u subotu u Minneapolisu američkog državljanina, rekli su dužnosnici, što je izazvalo žestoke prosvjede i osude lokalnih čelnika drugog takvog incidenta ovog mjeseca.
Dužnosnici Ministarstva domovinske sigurnosti rekli su da je agent Granične patrole pucao u obrani nakon što se muškarac s pištoljem opirao njihovim pokušajima da ga razoružaju.
Lokalni čelnici doveli su u pitanje tu izjavu, koju Reuters nije mogao provjeriti, a čini se da joj proturječe i videozapisi objavljeni na internetu, navodi novinska agencija.
Ubijeni muškarac identificiran je u medijskim izvješćima i na društvenim mrežama kao Alex Pretti, 37-godišnji medicinski tehničar koji je radio u bolnici za veterane u Minneapolisu. Na videozapisima prolaznika koje je provjerio Reuters, Pretti stoji na ulici i snima agente svojim mobitelom.
Kakav je zakon za nošenje oružja?
Internetska stranica Ministarstva javne sigurnosti Minnesote koja se bavi zakonima o oružju trenutačno prikazuje poruku o pogrešci, kao i nekoliko drugih povezanih stranica, no arhivirani sadržaj s početka ovog mjeseca opisuje pravila u toj saveznoj državi, piše skynews.
Prema zakonima Minnesote, za nošenje pištolja na javnim mjestima potrebno je imati dozvolu, navodi se na internetskoj stranici ministarstva - za koju je policijski načelnik Brian O’Hara rekao da se vjeruje da ju je Pretti posjedovao.
Dozvola nije potrebna na vlastitom zemljištu ili u vlastitom domu, niti za lov.
Kako bi dobio dozvolu za nošenje, podnositelj zahtjeva mora dokazati da je prošao obuku o sigurnom rukovanju pištoljem.
Nositelj dozvole mora sa sobom imati karticu dozvole i osobnu iskaznicu kada je naoružan te mora pokazati karticu na zahtjev policije.
Ako ga se pita, nositelj dozvole mora policijskom službeniku reći da nosi vatreno oružje.
