Dok je slavni nogometaš slavio ulazak u finale SP-a, lopovi su mu pokušali provaliti u kuću

Incident se dogodio nakon nekoliko nedavnih provala u isto stambeno naselje te u kontekstu djelovanja organiziranih kriminalnih skupina koje diljem Europe ciljaju domove nogometaša zbog vrijednog nakita i skupocjenih satova koje često drže u svojim kućama. Među njima su i neki primjerci koje je igrač Barcelone pokazivao na svojim profilima na društvenim mrežama.