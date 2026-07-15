LAMINE YAMAL
Dok je slavni nogometaš slavio ulazak u finale SP-a, lopovi su mu pokušali provaliti u kuću
Sigurnosne kamere zabilježile su dvojicu muškaraca s kapuljačama koji su pokušali provaliti u kuću u Esplugues de Llobregatu, no pobjegli su prije dolaska policije.
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Kuća španjolskog nogometaša Laminea Yamala u Barceloni bila je meta pokušaja provale u ranim jutarnjim satima u srijedu, neposredno nakon što je Španjolska pobijedila Francusku u polufinalu Svjetskog prvenstva u Teksasu, prenosi Euronews.
Provala je spriječena zahvaljujući brzoj reakciji Yamalova privatnog osiguranja.
Zaštitari su putem nadzornih kamera uočili dvojicu maskiranih muškaraca s kapuljačama koji su se popeli na ogradni zid imanja.
Kada su shvatili da su primijećeni, obojica su pobjegla prije dolaska katalonske policije, Mossos d'Esquadre, koja je odmah bila obaviještena.
Policija sada analizira snimke videonadzora kako bi pokušala identificirati osumnjičene.
Incident se dogodio nakon nekoliko nedavnih provala u isto stambeno naselje te u kontekstu djelovanja organiziranih kriminalnih skupina koje diljem Europe ciljaju domove nogometaša zbog vrijednog nakita i skupocjenih satova koje često drže u svojim kućama. Među njima su i neki primjerci koje je igrač Barcelone pokazivao na svojim profilima na društvenim mrežama.
Luksuzna vila, poznata po tome što je nekoć bila u vlasništvu Gerarda Piquéa i Shakire, ponovno je dospjela u središte pozornosti nakon što ju je španjolski reprezentativac javno pokazao neposredno prije odlaska na Svjetsko prvenstvo.
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