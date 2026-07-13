PLIJEN OD 88 MILIJUNA EURA
Osumnjičeni lopovi: Organizator pljačke Louvrea smatrao je da smo mogli ukrasti više
Prema zapisnicima s ispitivanja dvojice osumnjičenika za jednu od najsmjelijih krađa umjetnina u novijoj povijesti, za pljačku su angažirani svega dva do tri dana prije akcije, a za plijen vrijedan oko 88 milijuna eura trebali su dobiti između 15.000 i 25.000 eura.
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Dvojica muškaraca optuženih za spektakularnu pljačku Louvrea istražiteljima su ispričala da su za plan doznali tek nekoliko dana prije njegove provedbe, a jedan od njih tvrdi da uopće nije znao kako će opljačkati najposjećeniji muzej na svijetu.
Prema pisanju Le Mondea, koji je imao uvid u zapisnike s ispitivanja održanih u lipnju, osumnjičenici Abdoulaye N. i Ghelamallah A. dali su dosad najdetaljniji opis akcije u kojoj je 19. listopada 2025. iz galerije Galerie d'Apollon ukradeno osam komada francuskog kraljevskog nakita.
"Znao sam da idem opljačkati Louvre"
List navodi da su istražnim sucima rekli kako ih je neimenovani organizator angažirao samo nekoliko dana prije pljačke te im obećao između 15.000 i 25.000 eura za sudjelovanje.
Organizator im je unaprijed pokazao videosnimke galerije i naredio da razbiju vitrine te uzmu što više nakita.
"Razbijte stakla i uzmite nakit iz vitrina", opisao je Abdoulaye N. upute koje su dobili.
"Znao sam da idem opljačkati Louvre", priznao je.
S druge strane, Ghelamallah A. tvrdi da je mislio kako će opljačkati "zlatarnicu u kojoj se izrađuje nakit u Parizu", a ne najpoznatiji francuski muzej, javlja Euronews.
U muzej ušli prerušeni u radnike
Pljačkaši su u galeriju Louvrea ušli oko 9.30 po lokalnom vremenu koristeći hidrauličnu platformu prerušenu u opremu za održavanje, nakon čega su električnim alatima prerezali zaštitne vitrine.
"Kad smo ušli, nije bilo nikoga. Bilo je mračno, gorjela su samo svjetla u vitrinama. U daljini sam vidio zaštitare kako se kreću iza nekih vrata ili nečega sličnog", prisjetio se Abdoulaye N.
Za svega osam minuta pobjegli su motociklima s plijenom procijenjenim na oko 88 milijuna eura. Među ukradenim predmetima bili su tijare, ogrlice, naušnice i broševi koje su nekoć nosile francuske kraljice i carice.
"Rekao je da smo mogli uzeti više"
Tijekom bijega ispala im je kruna carice Eugénie, koja je kasnije pronađena u blizini muzeja.
Preostali nakit, tvrde osumnjičenici, ubrzo su predali organizatoru pljačke, koji navodno nije bio zadovoljan.
"Rekao je da smo mogli uzeti više", izjavio je Abdoulaye N.
Ni jedan od dvojice osumnjičenika nije istražiteljima otkrio identitet organizatora, tvrdeći da strahuju od odmazde.
"Oni nisu ministranti", rekao je Ghelamallah A. tijekom ispitivanja.
"Nitko mi nije izravno prijetio, ali dok sam bio u pritvoru dobivao sam pozive izvana. Rekli su mi da šutim."
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