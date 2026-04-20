Rezervne snage predvode
Država koja ima više vojnika od Kine i Indije - i tri puta više od SAD-a
Vojna moć često se povezuje s naprednim oružjem i tehnologijom, no sama ljudska snaga i dalje oblikuje globalne rang-liste.
Bangladeš, koji se nalazi u blizini triju nuklearnih sila – Kine, Indije i Pakistana – na prvom je mjestu liste najvećih svjetskih vojski s više od 7 milijuna pripadnika, koje gotovo u potpunosti čine rezervisti i paravojne snage.
Kina ima najveću aktivnu vojsku, s otprilike 2 milijuna vojnika. Zemlje poput Južne Koreje i Tajvana uvelike se oslanjaju na rezerve zbog regionalnih sigurnosnih pritisaka.
SAD najmoćnija sila, ali...
Većina stručnjaka i analitičara i dalje smatra da su SAD bez premca u svijetu kada je riječ o vojnoj moći, no ako se u obzir uzme broj vojnika – koji uključuje aktivne trupe, rezerviste i paravojne snage – rezultati su vrlo iznenađujući.
Prema podacima GlobalFirepowera iz ožujka 2026., države s relativno malim aktivnim snagama, poput Bangladeša i Vijetnama, nalaze se na vrhu liste zahvaljujući masivnim rezervnim sustavima.
Rezervne snage predvode liste
Bangladeš je na prvom mjestu u svijetu s ukupno 7 milijuna pripadnika, unatoč tome što ima nešto više od 200.000 aktivnih vojnika. Njegov položaj gotovo je u potpunosti određen golemom paravojnom mrežom.
Vijetnam slijedi sličan model kao Bangladeš, kombinirajući umjerene aktivne snage s jednim od najvećih rezervnih sustava na svijetu. Ukrajina se također ističe, što odražava brzu mobilizaciju i širenje nakon aktualnog sukoba s Rusijom.
Kina prednjači po aktivnoj vojnoj snazi
Kada se fokusiramo samo na aktivno osoblje, rangiranje se značajno mijenja. Kina prednjači s otprilike 2 milijuna vojnika, a slijede Indija, Rusija i Sjedinjene Američke Države – sve s više od milijun aktivnog osoblja.
To ističe ključnu razliku: ukupno osoblje odražava mobilizacijski kapacitet, dok aktivne snage ukazuju na neposrednu vojnu spremnost.
Sjeverna Koreja također zauzima visoko mjesto po aktivnom osoblju, što odražava njezin dugogodišnji naglasak na vojnoj spremnosti.
Različite strategije u različitim regijama
Vojna struktura uvelike se razlikuje po regijama. Južna Koreja i Tajvan održavaju velike rezervne snage zbog geopolitičkih napetosti, posebno sa susjednim rivalima.
U međuvremenu, zemlje poput Brazila i Njemačke održavaju relativno uravnotežene snage, s umjerenim aktivnim trupama i znatnim rezervama. Izrael se ističe po svom visoko mobiliziranom rezervnom sustavu, koji se može brzo aktivirati u vrijeme krize, kao što je pokazano tijekom rata s Palestinom i sukoba na Bliskom istoku.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
