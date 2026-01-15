U članku Junwu Ciweimiana, na koji se poziva Observer Network, objašnjava se da se standardna količina streljiva za moderno pješaštvo kreće između 150 i 210 metaka, što je obično dovoljno za borbu pojedinačnom paljbom. Međutim, vojnici su u nedavnim sukobima, uključujući Afganistan, Irak i rat u Ukrajini - često snosili više od 300 metaka kako bi se nosili sa složenim uvjetima na bojištu.