FOTO / Kinezi objavili fotografiju "supervojnika"

Kineska Narodnooslobodilačka vojska (PLA) tijekom nedavne obuke rasporedila je pješačku konfiguraciju s više vrsta naoružanja, što pokazuje fotografija koja je postala viralna na internetu.
Na njoj se vidi vojnik PLA-a koji nosi pušku tipa 191, sačmaricu 09, raketni bacač postavljen na rame i kvadkopter-dron. Korisnici interneta prozvali su ga “kineskim supervojnikom”, piše Defence Blog.
Kineski portal Observer Network izvijestio je da fotografija potječe iz članka objavljenog na službenom vojnom kanalu "Junwu Ciweimian”, ističući da je kombinacija naoružanja izazvala snažne reakcije na internetu.
Prema izvješću, korisnici su komentirali da vojnik izgleda poput "igrača videoigara koji je dodatno platio za opremu” te su se šalili da samostalno pokriva "domet na velike i male udaljenosti, protuzračnu obranu, protutenkovsku borbu i izviđanje”.
PLA rifleman carrying a rifle, shotgun, and anti-tank rocket launcher.— Zhao DaShuai 东北进修🇨🇳 (@zhao_dashuai) January 9, 2026
This guy is simultaneously capable of laying down suppressive fire, take out armored and fortified targets, as well as shooting down incoming FPV drones.😂
The new PLA infantry is certainly very busy. pic.twitter.com/oQ5aWmCpZ1
U izvješću se navodi da je takva konfiguracija i dalje rijetka unutar PLA-a. Povijesno gledano, kinesko pješaštvo bilo je obično opremljeno primarnom puškom i, u nekim slučajevima, raketnim bacačem.
"Prije više od deset godina mnogi su vojni entuzijasti još uvijek pitali zašto pješaštvo ne zadužuje pištolje”, naveo je Observer Network u sažetku komentara. Članak dodaje da su tako opsežna borbena opterećenja rijetka čak i u internetskim igrama.
U članku Junwu Ciweimiana, na koji se poziva Observer Network, objašnjava se da se standardna količina streljiva za moderno pješaštvo kreće između 150 i 210 metaka, što je obično dovoljno za borbu pojedinačnom paljbom. Međutim, vojnici su u nedavnim sukobima, uključujući Afganistan, Irak i rat u Ukrajini - često snosili više od 300 metaka kako bi se nosili sa složenim uvjetima na bojištu.
U članku se navodi da nošenje dvaju vatrenih oružja već predstavlja značajno opterećenje za pješaštvo zbog moderne dodatne opreme. Dodatno streljivo još više povećava teret tijekom kretanja i borbe.
Prema izvješću, nedavne promjene u brigadama za združeno djelovanje PLA-a proširile su uporabu različitih kombinacija oružja. Primjena sačmarica proširila se s operacija u zatvorenim prostorima na misije suzbijanja bespilotnih letjelica. Sačmarica tipa 09, navodi se u izvješću, posebno je cijenjena jer se može puniti pojedinačnim patronama bez posebnih spremnika te ima sklopivi kundak, što je čini praktičnom kao sekundarno oružje.
U tekstu Junwu Ciweimiana također se podsjeća na ranije napore PLA-a u testiranju protudronskih pušaka i bacača mreža, koji su bili dostavljeni postrojbama na evaluaciju. Kao pouka iz rata između Rusije i Ukrajine navodi se da su ti sustavi pokazali ograničenu učinkovitost u usporedbi s fleksibilnošću protudronskih taktika temeljenih na uporabi sačmarica.
Osim uloga u borbi protiv bespilotnih letjelica, PLA širi integraciju dronova unutar pješačkih postrojbi. Prema izvješću, raspodjela kvadrokoptera na razini desetine postala je uobičajena praksa, što odražava prilagodbu PLA-a modernim zahtjevima izviđanja i označavanja ciljeva,
