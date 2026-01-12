Kubilius: Treba nam europska vojska od 100.000 vojnika, a ne 27 "bonsai vojski"

Unsplash/Ilustracija

Europski povjerenik za obranu Andrius Kubilius poručio je da Europska unija mora temeljito reformirati način na koji upravlja obranom – i na političkoj razini – te da bi u taj proces trebalo uključiti i Ujedinjeno Kraljevstvo.

Stalne europske vojske

Govoreći na sigurnosnoj konferenciji u Švedskoj, Kubilius je izjavio kako bi EU trebao razmotriti osnivanje stalne europske vojske od 100.000 vojnika te temeljito preurediti političke procese vezane uz obranu.

Suočen s ruskom agresijom i sve izraženijim povlačenjem Sjedinjenih Američkih Država iz Europe, kao i prijetnjama vezanima uz Grenland, Kubilius se založio za takozvani pristup „velikog praska“ u ponovnom osmišljavanju zajedničke europske obrane.

„Bi li Sjedinjene Američke Države bile vojno snažnije kada bi imale 50 saveznih vojski na razini saveznih država, umjesto jedne federalne vojske?“ upitao je Kubilius. „Pedeset obrambenih politika i proračuna na razini država, umjesto jedne savezne obrambene politike i proračuna?“

„Ako je naš odgovor ‘ne’, ako SAD ne bi bio snažniji, onda – što mi čekamo?“ dodao je, a prenosi POLITICO.

No one argues: 🇸🇪 is serious about security&defence.



Tri stupa europske obrane

Kubilius je naglasio da europska obrambena spremnost počiva na tri stupa: većim ulaganjima u proizvodne kapacitete, institucijama koje su spremne i dobro organizirane te političkoj volji za odvraćanje – i, ako bude potrebno, borbu.

Puko povećanje proračuna u okviru postojećeg europskog obrambenog sustava, upozorio je, neće biti dovoljno, ponajprije zbog nedostatka jedinstva među državama članicama.

„Moramo početi ulagati novac tako da budemo sposobni boriti se kao Europa, a ne kao skup 27 nacionalnih ‘bonsai vojski’“, rekao je Kubilius, koristeći izraz bivšeg visokog predstavnika EU-a Josepa Borrella.

Ideja koju su zagovarali Macron, Juncker i Merkel

Kao alternativu, predložio je stvaranje snažne, stalne europske vojne sile od 100.000 vojnika, ideje koju su, kako je podsjetio, još prije deset godina zagovarali Jean-Claude Juncker, Emmanuel Macron i Angela Merkel.

Kako bi se riješio problem političke volje, Kubilius predlaže osnivanje Europskog vijeća za sigurnost, ideju koju su ranije podržavali francuski predsjednik Emmanuel Macron i bivša njemačka kancelarka Angela Merkel.

Prema njegovim riječima, Vijeće bi činili ključni stalni članovi, uz nekoliko rotirajućih, uključujući državu koja predsjeda Vijećem EU-a, kao i čelnici Europske komisije i Europskog vijeća.

U takvom tijelu, naglasio je Kubilius, trebalo bi sudjelovati i Ujedinjeno Kraljevstvo.

„Ukupno bi se radilo o deset do dvanaest članova, čija bi zadaća bila raspravljati o najvažnijim obrambenim pitanjima – i ne samo raspravljati, nego i brzo pripremati ključne odluke“, zaključio je.