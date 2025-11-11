Dva gledatelja umrla tijekom održavanja ATP Finala

Trenutačno je prvi na pojedinačnoj ATP ljestvici domaći junak Jannik Sinner, ali brani maksimalnih 1500 bodova, što ih je osvojio prošle godine kad je bez ijednog poraza došao do svog prvog naslova na završnom turniru. Iako je u ovom trenutku na drugom mjestu, Španjolac Carlos Alcaraz ima sve u svojim rukama. Ostvari li sve tri pobjede u grupnoj fazi ili dođe do finala uz jedan poraz, on će biti "broj 1" na kraju 2025.