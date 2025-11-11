Oglas

šok u torinu

Dva gledatelja umrla tijekom održavanja ATP Finala

author
Hina
|
11. stu. 2025. 06:30
Spain's Carlos Alcaraz (R) hits a return against Australia's Alex De Minaur at the ATP Finals tennis tournament in Turin on November 9, 2025. (Photo by Marco BERTORELLO / AFP)
Marco BERTORELLO / AFP

Dvojica gledatelja umrla su u odvojenim incidentima tijekom ponedjeljka na poprištu ATP Finala u Torinu, gdje se osmorica ponajboljih tenisača svijeta bore za naslov pobjednika, a među njima su po prvi put u povijesti i dvojica talijanskih predstavnika, objavili su lokalni mediji.

Prvo je tijekom jutra muškarac u 70-im godinama zatražio liječničku pomoć u tzv. "navijačkom selu", smještenom neposredno uz Inalpi Arenu u kojoj se odigravaju mečevi. Hitno je prevezen u bolnicu, ali je nedugo po dolasku umro, objavili su talijanski mediji, uključujući i državnu televiziju Rai.

Nekoliko sati poslije, 78-godišnji muškarac se srušio na tribini tijekom dvoboja Amerikanca Talyora Fritza i Talijana Lorenza Musettija. I on je hitno prevezen u bolnicu vozilom hitne pomoći, ali je nedugo po dolasku proglašen mrtvim.

Prema izvještajima, kod obojice je uzrok smrti bio zatajenje srca.

ATP Finale je započelo u nedjelju, a ishod ovog turnira će odlučiti koji će tenisač godinu završiti kao "broj 1".

Trenutačno je prvi na pojedinačnoj ATP ljestvici domaći junak Jannik Sinner, ali brani maksimalnih 1500 bodova, što ih je osvojio prošle godine kad je bez ijednog poraza došao do svog prvog naslova na završnom turniru. Iako je u ovom trenutku na drugom mjestu, Španjolac Carlos Alcaraz ima sve u svojim rukama. Ostvari li sve tri pobjede u grupnoj fazi ili dođe do finala uz jedan poraz, on će biti "broj 1" na kraju 2025. 

Teme
ATP Finale

