Na plaži u Engleskoj pronađeno tijelo muškarca: Policija kaže da je iz Hrvatske ili BiH

Tijelo muškarca pronađeno na engleskoj plaži Lilstock u Somersetu 28. prosinca još uvijek nije identificirano, priopćila je tamošnja policija i dodala da vjeruje kako je porijeklom iz Hrvatske ili BiH.

Navodi se i da je u vodi između jednog i pet dana, što dodatno otežava identifikaciju.

“Provodili smo opsežne istrage, uključujući forenzičku i DNK procjenu, kako bismo pokušali identificirati muškarca, no do sada to nismo uspjeli”, poručili su iz policije, prenosi BBC.

Muškarac je opisan kao bijelac obrijane glave, krupne građe i procjenjuje se da je u bio u četrdesetima ili pedesetima. Kad je pronađen, nosio je crnu jaknu, crni pulover, crvene hlače i crne Nike tenisice.

U policiji su pozvali građane koji imaju potencijalne informacije o identitetu muškarca, da se jave.

