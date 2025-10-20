EPPO razotkrio veliku prevaru s europskim novcem: Umjesto uzgajališta dagnji pronađen - pijesak

Podvodna pretraga koju je naredio Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Sofiji nedavno je pokazala da bi farma dagnji u Crnom moru, financirana iz fondova Europske unije, mogla biti samo pijesak.
Oglas
Istraga se odnosi na projekt inovativne farme uzgojenih crnih dagnji (Mytilus galloprovincialis), financiran u okviru Programa za pomorstvo i ribarstvo 2014.–2020., smještene u Crnom moru, jugoistočno od rta Emine (općina Nesebar, regija Burgas).
Projekt za osnivanje farme dagnji odobren je u srpnju 2020., uz ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava i rokom završetka do rujna 2021. Farma je navodno počela s radom u srpnju 2021. Stručnjak iz Instituta za oceanologiju u Varni naveden je kao autor tehnološkog projekta, no istraga je pokazala da taj stručnjak projekt nije ni pripremio ni potpisao.
Podvodne snimke kao dokaz
Nakon zahtjeva za isplatu završne rate, terenskim nadzorom koji je u kolovozu 2021. proveo Državni fond za poljoprivredu utvrđene su razlike između prijavljenog i stvarnog stanja projekta. Inspektori su pronašli samo četiri bove koje označavaju granice lokacije, dok se podvodni sustavi nisu mogli provjeriti zbog nedostatka opreme.
"Na zahtjev EPPO-a, 1. listopada 2025. provedena je inspekcija morskog dna na području od 240.000 četvornih metara, koju su obavili istražitelji i ronioci Regionalne uprave granične policije - Burgas, uz pomoć podvodnih i zračnih dronova. Na predviđenim koordinatama pronađene su tri površinske bove, dok je jedna nedostajala. Bove nisu bile međusobno povezane. Podvodne snimke nisu pokazale nikakve tragove infrastrukture povezane s farmom dagnji - poput užadi, lanaca ili cijevi; na morskom dnu zabilježen je samo pijesak", navodi EPPO u priopćenju te dodaje:
"Za provedbu projekta korisnik je primio 280.230 eura, od čega je 210.160 eura financirano iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, a ostatak iz državnog proračuna."
Istraga je u tijeku, uz potporu Glavne uprave nacionalne policije.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas