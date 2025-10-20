EPPO razotkrio veliku prevaru s europskim novcem: Umjesto uzgajališta dagnji pronađen - pijesak

Projekt za osnivanje farme dagnji odobren je u srpnju 2020., uz ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava i rokom završetka do rujna 2021. Farma je navodno počela s radom u srpnju 2021. Stručnjak iz Instituta za oceanologiju u Varni naveden je kao autor tehnološkog projekta, no istraga je pokazala da taj stručnjak projekt nije ni pripremio ni potpisao.