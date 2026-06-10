"destabilizirajuće politike"
Erdoğan: Izrael je prijetnja čovječanstvu
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan rekao je u srijedu u obraćanju svojoj islamsko-konzervativnoj vladajućoj stranci AKP da su izraelske akcije u regiji prijetnja i Turskoj.
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Izraelski napadi na Libanon i Siriju dostigli su razmjere koji ugrožavaju i njegovu zemlju, rekao je Recep Tayyip Erdoğan u Ankari. Također je optužio Izrael da provodi destabilizirajuće politike diljem regije, uključujući u istočnom Mediteranu.
Erdoğan je u prošlosti oštro kritizirao Izrael i izraelskog premijera Benjamina Netanyahua. Odnosi između dviju zemalja smatraju se napetima. Izrael nastavlja svakodnevne napade na Libanon unatoč "primirju". Razaranja su opsežna, posebice u južnom Libanonu.
Izraelska vojska također nastavlja kopnene operacije u Siriji, posebice na jugu zemlje blizu granice s Golanskom visoravni pod izraelskom okupacijom. Izrael opravdava te akcije pozivajući se na borbu protiv Hezbolaha kojeg podržava Iran i drugih skupina koje klasificira kao prijetnju.
Netanyahu je pak rekao da je Erdoğan "posljednja osoba koja može držati moralne lekcije Izraelu". Optužio je Erdoğana da podržava Hamas, tlači vlastiti narod i zatvara političke rivale.
Turska, članica NATO-a koja je nekada imala bliske veze s Izraelom, žestoki je kritičar izraelskih napada na Iran, Gazu i Libanon. Erdoğan je također opisao Izrael kao prijetnju "čovječanstvu".
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