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"destabilizirajuće politike"

Erdoğan: Izrael je prijetnja čovječanstvu

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Hina
|
10. lip. 2026. 15:47
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AFP
Turkish Presidency Press Office/AFP

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan rekao je u srijedu u obraćanju svojoj islamsko-konzervativnoj vladajućoj stranci AKP da su izraelske akcije u regiji prijetnja i Turskoj.

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Izraelski napadi na Libanon i Siriju dostigli su razmjere koji ugrožavaju i njegovu zemlju, rekao je Recep Tayyip Erdoğan u Ankari. Također je optužio Izrael da provodi destabilizirajuće politike diljem regije, uključujući u istočnom Mediteranu.

Erdoğan je u prošlosti oštro kritizirao Izrael i izraelskog premijera Benjamina Netanyahua. Odnosi između dviju zemalja smatraju se napetima. Izrael nastavlja svakodnevne napade na Libanon unatoč "primirju". Razaranja su opsežna, posebice u južnom Libanonu.

Izraelska vojska također nastavlja kopnene operacije u Siriji, posebice na jugu zemlje blizu granice s Golanskom visoravni pod izraelskom okupacijom. Izrael opravdava te akcije pozivajući se na borbu protiv Hezbolaha kojeg podržava Iran i drugih skupina koje klasificira kao prijetnju.

Netanyahu je pak rekao da je Erdoğan "posljednja osoba koja može držati moralne lekcije Izraelu". Optužio je Erdoğana da podržava Hamas, tlači vlastiti narod i zatvara političke rivale.

Turska, članica NATO-a koja je nekada imala bliske veze s Izraelom, žestoki je kritičar izraelskih napada na Iran, Gazu i Libanon. Erdoğan je također opisao Izrael kao prijetnju "čovječanstvu".

Teme
bliski istok izraelski napadi izraelsko-turski odnosi recep tayyip erdoğan regionalni sukob

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