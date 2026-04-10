Oglas

"Gora verzija aparthejda"

Erdoğan: Koja je razlika između Hitlerovih politika prema Židovima i izraelske odluke o Palestincima?

author
N1 Info
|
10. tra. 2026. 21:30
Erdogan
OZAN KOSE / AFP

Smrtna kazna samo za palestinske zatvorenike predstavlja “aparthejd” i pretvara zakon u “instrument rasističkog fašizma”, kaže Recep Tayyip Erdoğan

Oglas

Odluka izraelskog parlamenta da uvede smrtnu kaznu za palestinske zatvorenike “u suštini se ne razlikuje od Hitlerovih politika prema Židovima”, izjavio je u petak turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan, prenosi Anadolu.

“Ono što se radi jest diskriminacija, to je rasizam, to znači provođenje u Izraelu još gore verzije aparthejda koji je srušen u Južnoj Africi 1994.”, rekao je Erdoğan na sastanku ženskog krila Međunarodne konferencije azijskih političkih stranaka (ICAPP).

Dodao je da uvođenje smrtne kazne samo za Palestince predstavlja “aparthejd” te pretvara zakon u “instrument rasističkog fašizma”.

Teme
aparthejd gaza genocid u gazi izrael izrael i palestina recep tayyip erdoğan smrtna kazna turska usporedba s hitlerom

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ