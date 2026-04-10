Erdoğan: Koja je razlika između Hitlerovih politika prema Židovima i izraelske odluke o Palestincima?

Smrtna kazna samo za palestinske zatvorenike predstavlja “aparthejd” i pretvara zakon u “instrument rasističkog fašizma”, kaže Recep Tayyip Erdoğan
Odluka izraelskog parlamenta da uvede smrtnu kaznu za palestinske zatvorenike “u suštini se ne razlikuje od Hitlerovih politika prema Židovima”, izjavio je u petak turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan, prenosi Anadolu.
“Ono što se radi jest diskriminacija, to je rasizam, to znači provođenje u Izraelu još gore verzije aparthejda koji je srušen u Južnoj Africi 1994.”, rekao je Erdoğan na sastanku ženskog krila Međunarodne konferencije azijskih političkih stranaka (ICAPP).
Dodao je da uvođenje smrtne kazne samo za Palestince predstavlja “aparthejd” te pretvara zakon u “instrument rasističkog fašizma”.
