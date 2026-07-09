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i kutiju bojevog streljiva

Erdogan čelnicima NATO-a darovao pištolje s njihovim imenima na njima

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Hina
|
09. srp. 2026. 06:33
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reuters
REUTERS/Yves Herman

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan uručio je čelnicima na summitu NATO-a u Ankari neuobičajen dar - pištolje i kutiju bojevog streljiva.

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Glasnogovornik njemačke vlade rekao je u srijedu za dpa da je Merzov revolver predan njemačkom veleposlanstvu kako bi se proveo postupak zakonitog uvoza te potom uvrstio u zbirku službenih darova.

Britanski premijer Keir Starmer ranije je novinarima tijekom leta kući rekao da je Erdogan svim čelnicima na summitu uručio isti dar, pri čemu je svako oružje bilo gravirano imenom primatelja, izvijestili su The Guardian i Press Association.

Prema tim navodima, Starmer je svoj revolver ostavio u Turskoj kako bi bio onesposobljen, iako je Erdogan priložio dokument kojim se odriče izvoznih ograničenja. Uvoz oružja u Ujedinjeno Kraljevstvo prekršio bi, naime, stroge britanske zakone o vatrenom oružju.

Iz ureda turskog predsjednika zasad nisu odgovorili na upit agencije dpa o darovanju oružja.

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recep tayyip erdoğan

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