Još jedan projektil srušen u turskom zračnom prostoru

Turska je u ponedjeljak priopćila da je protuzračna obrana oborila drugu balističku raketu ispaljenu iz Irana koja je ušla u turski zračni prostor, upozoravajući da će poduzeti sve potrebne korake noseći se s prijetnjama.
Druga je to iranska balistička raketa u proteklom tjednu koja je zaprijetila jugu susjedne Turske, članice NATO-a. Ankara je u subotu upozorila Iran da ne ponavlja takve napade, ali nije rekla da namjerava od saveznika formalno zatražiti jači zaštitu.
"Još jednom naglašavamo da će se sve potrebne mjere poduzeti odlučno i bez oklijevanja protiv bilo koje prijetnje usmjerene na teritorij i zračni prostor naše zemlje", priopćilo je tursko ministarstvo obrane, dodajući da su neke krhotine pale u jugoistočnu provinciju Gaziantep, ali da nije bilo žrtava.
"Također ponovno naglašavamo da je svima u interesu poslušati upozorenja Turske u tom pogledu", rekli su.
Nije jasno kamo je raketa bila usmjerena prije nego što su je presrele NATO-ove snage stacionirane u istočnom Sredozemnom moru.
Američke zračne jedinice stacionirane su u bazi Incirlik na jugu Turske, a u pokrajini Malatya na sjeveroistoku nalazi se NATO-ova radarska baza koja pruža vitalnu zaštitu savezu. Ankara je objavila da su fragmenti rakete pali na prazna polja u Gaziantepu, koji se nalazi otprilike između tih dviju baza.
Burhanettin Duran, šef odnosa s javnošću predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, rekao je da Ankara ponovno snažno ističe svoje upozorenje svim stranama, a posebno Iranu, da izbjegavaju korake koji ugrožavaju regionalnu stabilnost i civile.
Ankara tvrdi da se Washington ne koristi bazom Incirlik u zračnim napadima koje na Iran izvodi zajedno s Izraelom, zbog kojih je Teheran uzvratio napadima raketama i dronovima diljem regije.
Sve novosti oko izraelsko-američkog rata protiv Irana, koji je ušao u 10. dan, pratite OVDJE.
