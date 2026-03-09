Oglas

vojna baza Incirlik

Još jedan projektil srušen u turskom zračnom prostoru

author
Hina
|
09. ožu. 2026. 14:51
Iranian missiles are displayed at the Islamic Revolutionary Guard Corps(IRGC) Aerospace Force Museum in Tehran, Iran
Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Turska je u ponedjeljak priopćila da je protuzračna obrana oborila drugu balističku raketu ispaljenu iz Irana koja je ušla u turski zračni prostor, upozoravajući da će poduzeti sve potrebne korake noseći se s prijetnjama.

Druga je to iranska balistička raketa u proteklom tjednu koja je zaprijetila jugu susjedne Turske, članice NATO-a. Ankara je u subotu upozorila Iran da ne ponavlja takve napade, ali nije rekla da namjerava od saveznika formalno zatražiti jači zaštitu.

"Još jednom naglašavamo da će se sve potrebne mjere poduzeti odlučno i bez oklijevanja protiv bilo koje prijetnje usmjerene na teritorij i zračni prostor naše zemlje", priopćilo je tursko ministarstvo obrane, dodajući da su neke krhotine pale u jugoistočnu provinciju Gaziantep, ali da nije bilo žrtava.

"Također ponovno naglašavamo da je svima u interesu poslušati upozorenja Turske u tom pogledu", rekli su.

Nije jasno kamo je raketa bila usmjerena prije nego što su je presrele NATO-ove snage stacionirane u istočnom Sredozemnom moru.

Američke zračne jedinice stacionirane su u bazi Incirlik na jugu Turske, a u pokrajini Malatya na sjeveroistoku nalazi se NATO-ova radarska baza koja pruža vitalnu zaštitu savezu. Ankara je objavila da su fragmenti rakete pali na prazna polja u Gaziantepu, koji se nalazi otprilike između tih dviju baza.

Burhanettin Duran, šef odnosa s javnošću predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, rekao je da Ankara ponovno snažno ističe svoje upozorenje svim stranama, a posebno Iranu, da izbjegavaju korake koji ugrožavaju regionalnu stabilnost i civile.

Ankara tvrdi da se Washington ne koristi bazom Incirlik u zračnim napadima koje na Iran izvodi zajedno s Izraelom, zbog kojih je Teheran uzvratio napadima raketama i dronovima diljem regije.

Sve novosti oko izraelsko-američkog rata protiv Irana, koji je ušao u 10. dan, pratite OVDJE.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

